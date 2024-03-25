Kumlu Belediyesi hangi partide? Kumlu Belediye başkanı kimdir? Kumlu Belediye başkan adayları
Kumlu Belediyesi hangi partide? Kumlu Belediye Başkanı kimdir? Kumlu Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Hatay Kumlu Belediyesini hangi parti kazandı ve Hatay Kumlu Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Hatay Kumlu yerel seçim sonuçları..
KUMLU BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Hatay Kumlu Belediyesini 4.747 alınan oy ve %60.70 oy oranı ile MHP adayı Mehmet Deli kazanmıştır.
Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- MHP%60.70
- CHP%37.19
- BBP%1.52
- Saadet Partisi%0.43
- BTP%0.15