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Kumlu Belediyesi hangi partide? Kumlu Belediye başkanı kimdir? Kumlu Belediye başkan adayları

Kumlu Belediyesi hangi partide? Kumlu Belediye Başkanı kimdir? Kumlu Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Hatay Kumlu Belediyesini hangi parti kazandı ve Hatay Kumlu Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Hatay Kumlu yerel seçim sonuçları..

Kumlu Belediyesi hangi partide? Kumlu Belediye başkanı kimdir? Kumlu Belediye başkan adayları - 1

KUMLU BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Hatay Kumlu Belediyesini 4.747 alınan oy ve %60.70 oy oranı ile MHP adayı Mehmet Deli kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • MHP%60.70
  • CHP%37.19
  • BBP%1.52
  • Saadet Partisi%0.43
  • BTP%0.15

TÜRKİYE HABERLERİ

Kumlu Belediyesi hangi partide? Kumlu Belediye başkanı kimdir? Kumlu Belediye başkan adayları - 2

KUMLU BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Kumlu Belediyesi Başkanı Mehmet Deli Kimdir?

10.04.1974 yılında Kumlu'da doğdu. İlkokulu Kumlu'da, orta okul ve lise eğitimi ise Antakya'da tamamladı. Hatay Mustafa Kemal Universitesi Eğitim Fakültesinden 1998 yılında mezun oldu. Sırasıyla Şanlıurfa, Reyhanlı ve Kumlu'da öğretmenlik yaptı. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

Kumlu Belediyesi hangi partide? Kumlu Belediye başkanı kimdir? Kumlu Belediye başkan adayları - 3

KUMLU BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • MEHMET DELİ
  • İBRAHİM PAÇ
  • AHMET UÇAR
  • FEVZİ KURMUŞ
  • SALİH BOZDOĞAN
  • ALİ ÇİMER
  • CEVZET AYÇOBAN
  • İSRAFİL ŞİMŞEK
  • MAHMUT ARAL
  • SADIK KARAKAŞ
Kumlu Belediyesi hangi partide? Kumlu Belediye başkanı kimdir? Kumlu Belediye başkan adayları - 4

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