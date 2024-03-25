Kumlu Belediyesi hangi partide? Kumlu Belediye başkanı kimdir? Kumlu Belediye başkan adayları

KUMLU BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Kumlu Belediyesi Başkanı Mehmet Deli Kimdir?

10.04.1974 yılında Kumlu'da doğdu. İlkokulu Kumlu'da, orta okul ve lise eğitimi ise Antakya'da tamamladı. Hatay Mustafa Kemal Universitesi Eğitim Fakültesinden 1998 yılında mezun oldu. Sırasıyla Şanlıurfa, Reyhanlı ve Kumlu'da öğretmenlik yaptı. Evli ve 3 çocuk babasıdır.