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Kumluca Belediyesi hangi partide? Kumluca Belediye başkanı kimdir? Kumluca Belediye başkan adayları

Kumluca Belediyesi hangi partide? Kumluca Belediye Başkanı kimdir? Kumluca Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Antalya Kumluca Belediyesini hangi parti kazandı ve Antalya Kumluca Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Antalya Kumluca yerel seçim sonuçları..

Kumluca Belediyesi hangi partide? Kumluca Belediye başkanı kimdir? Kumluca Belediye başkan adayları - 1

KUMLUCA BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Antalya Kumluca Belediyesini 22.664 alınan oy ve %51.26 oy oranı ile  CHP adayı Mustafa Köleoğlukazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • CHP %51.26
  • AK Parti %45.70
  • BBP %1.92
  • Saadet Partisi %0.65
  • DP %0.23
  • BTP %0.15
  • Diğer %0.09

TÜRKİYE HABERLERİ

Kumluca Belediyesi hangi partide? Kumluca Belediye başkanı kimdir? Kumluca Belediye başkan adayları - 2

KUMLUCA BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Kumluca Belediyesi Başkanı Mustafa Köleoğlu Kimdir?


10 Kasım 1976 yılında Kumluca'da dünyaya geldi. Mali müşavir ofisinde hem çalışıp hem de Eskişehir Anadolu Üniversite’nin İktisat (Ekonomi) bölümünden mezun oldu. İş hayatında üst düzey yönetici olarak Altınportakal Ltd.Şti. de Genel Müdürlük görevine devam ediyor. Hazine Müsteşarlığı EGM (Emeklilik Gözetim Merkezi)’nin vermiş olduğu Finansal (Ekonomi) Danışmanlığı Sertifikası ile danışmanlık yapmaya devam etmekte. İkinci Üniversite olarak Anadolu Üniversitesi Yerel Yönetimler bölümünde eğitimine devam ediyor. Nurgül Köleoğlu ile evli ve iki erkek çocuk babasıdır.
Kumluca Belediyesi hangi partide? Kumluca Belediye başkanı kimdir? Kumluca Belediye başkan adayları - 3

KUMLUCA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • MUSTAFA KÖLEOĞLU
  • HÜSEYİN ORHANTEKİN
  • KADİR ULUSOY
  • HÜLYA GEROĞLU
  • BEYHAN ÇAKIR ŞAKLAR
  • MUMİN BİRİNCİ
  • HAYDAR ÇELİK
  • HASAN YALÇIN
  • GÜLHAYAT GÖKSAL
  • YAHYA ÇUBUKÇU
  • MEHMET AKSOY
  • MEHMET FUAT GÜRKANLAR
  • MESUT AVCIOĞLU
  • HACI ALPEREN ÇAYIR
  • ALİ ALTINKAN
  • VEYSEL AKIN
  • ABDULHALİK PAMİR UÇANER
Kumluca Belediyesi hangi partide? Kumluca Belediye başkanı kimdir? Kumluca Belediye başkan adayları - 4

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