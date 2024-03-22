Kumluca Belediyesi hangi partide? Kumluca Belediye başkanı kimdir? Kumluca Belediye başkan adayları
Kumluca Belediyesi hangi partide? Kumluca Belediye Başkanı kimdir? Kumluca Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Antalya Kumluca Belediyesini hangi parti kazandı ve Antalya Kumluca Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Antalya Kumluca yerel seçim sonuçları..
KUMLUCA BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Antalya Kumluca Belediyesini 22.664 alınan oy ve %51.26 oy oranı ile CHP adayı Mustafa Köleoğlukazanmıştır.
Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- CHP %51.26
- AK Parti %45.70
- BBP %1.92
- Saadet Partisi %0.65
- DP %0.23
- BTP %0.15
- Diğer %0.09