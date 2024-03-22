Kumluca Belediyesi hangi partide? Kumluca Belediye başkanı kimdir? Kumluca Belediye başkan adayları

KUMLUCA BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Kumluca Belediyesi Başkanı Mustafa Köleoğlu Kimdir?

10 Kasım 1976 yılında Kumluca'da dünyaya geldi. Mali müşavir ofisinde hem çalışıp hem de Eskişehir Anadolu Üniversite’nin İktisat (Ekonomi) bölümünden mezun oldu. İş hayatında üst düzey yönetici olarak Altınportakal Ltd.Şti. de Genel Müdürlük görevine devam ediyor. Hazine Müsteşarlığı EGM (Emeklilik Gözetim Merkezi)’nin vermiş olduğu Finansal (Ekonomi) Danışmanlığı Sertifikası ile danışmanlık yapmaya devam etmekte. İkinci Üniversite olarak Anadolu Üniversitesi Yerel Yönetimler bölümünde eğitimine devam ediyor. Nurgül Köleoğlu ile evli ve iki erkek çocuk babasıdır.