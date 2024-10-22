Kumpaslardan darbe girişimine: Teröristbaşı Gülen'in kirli geçmişi!
1960'lardan itibaren devlet içinde gizlice örgütlenerek, anayasal düzeni ortadan kaldırmayı amaçlayan terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen, yıllardır gizlendiği ABD'de 83 yaşında öldü. Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) temellerini İzmir Kestanepazarı'nda 1960'larda atan örgüt elebaşı Fetullah Gülen, 1999'da kaçtığı ABD'deki Chestnut Retreat Center'dan birçok kumpası ve 15 Temmuz 2016'da 252 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan hain darbe girişimini yönetti. İşte terör elebaşı Fetullah Gülen'in kumpaslarla dolu kirli geçmişi.
1941'de Erzurum Pasinler'de doğan Gülen, 1959'dan itibaren çeşitli illerde imam ve vaiz olarak görev yapmaya başladı.
Önceleri Yeni Asya Grubu içerisinde yer alan Gülen, 1960'larda İzmir Kestanepazarı Kur'an Kursu'nda görev yaptığı dönemde çevresinde bulunan arkadaşları ile dini istismar ederek, örgütünün çekirdek kadrosunu oluşturdu.
Faaliyetlerini, öğrenciler ve gençler üzerinde yoğunlaştıran Gülen'e bağlı olarak, 1966'da örgütün "ışık evi" adı verilen hücre evlerinin ilki İzmir Tepecik'te kuruldu.