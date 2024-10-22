Kumpaslardan darbe girişimine: Teröristbaşı Gülen'in kirli geçmişi!

TÜRKİYE'DEN KAÇIŞ SÜRECİ

"Gülen ve Işık evleri" hakkında emniyetin 1999'da hazırladığı raporda, Gülen için "örgüt lideri" ifadesi ilk kez kullanıldı ve elebaşılık ettiği örgütün taraftarlarının emniyet birimleri başta olmak üzere devletin birçok kademesine "sızdığı" belirtildi.



Ardından Ankara DGM Başsavcılığı, Gülen hakkında, "laik devlet yapısını değiştirerek yerine dini kurallara dayalı bir devlet kurmak amacıyla yasa dışı örgüt kurup, bu amaç doğrultusunda faaliyetlerde bulunduğu" suçlamasıyla 19 Mart 1999'da soruşturma açtı. Ancak yargı ve emniyetteki mensuplarının soruşturma hakkında bilgi sızdırması üzerine Gülen, 21 Mart 1999'da ABD'ye kaçtı.