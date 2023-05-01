Kundaklama şüphesi | İzmir'deki kül olan sitedeki yangında kriminal raporu bekleniyor

İzmir'in Narlıdere ilçesinde lüks sitede çıkan ve 8 saat sonra kontrol altına alınan yangına ilişkin incelemelerini tamamlayan polis, kundaklama olup, olmadığının tespiti için binadan alınan numuneleri kriminal laboratuvara gönderdi. Site güvenlik görevlisinin ifadesinde, elektrik panosunun yandığını gördüğünü söylediği öğrenildi.

Kundaklama şüphesi | İzmir'deki kül olan sitedeki yangında kriminal raporu bekleniyor - 1

İzmir Narlıdere'de lüks bir sitede çıkan yangının ardından olay yeri inceleme ile itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenine ilişkin çalışmalarını dün tamamladı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kundaklama şüphesi | İzmir'deki kül olan sitedeki yangında kriminal raporu bekleniyor - 2

Tüm dairelerde tek tek inceleme yapan ekipler, elde edilen bulgular ile toplanan delilleri savcılığa teslim etti.

Kundaklama şüphesi | İzmir'deki kül olan sitedeki yangında kriminal raporu bekleniyor - 3

Polisin olay yeri inceleme ekiplerinin aldığı numuneler, ayrıca kundaklama olup, olmadığının tespiti için kriminal laboratuvara gönderildi. Ayrıca itfaiye raporunun hazırlanması içinde çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kundaklama şüphesi | İzmir'deki kül olan sitedeki yangında kriminal raporu bekleniyor - 4

Sitenin güvenlik görevlilerinden birinin polise verdiği ifadesinde, elektrik panosunun yandığını gördüğünü söylediği öğrenildi.

Kundaklama şüphesi | İzmir'deki kül olan sitedeki yangında kriminal raporu bekleniyor - 5

Soruşturma sürerken, yangının elektrik kontağından mı yoksa bir kundaklama sonucunda mı başladığının tespiti için, uzman ekiplerden gelecek raporun beklendiği belirtildi.

Kundaklama şüphesi | İzmir'deki kül olan sitedeki yangında kriminal raporu bekleniyor - 6

NE OLMUŞTU?

Narlıdere ilçesinde 27 Nisan'da saat 22.00 sıralarında 4 blok ve 168 daireden oluşan lüks sitenin 3'üncü blokunda yangın çıktı.

Kundaklama şüphesi | İzmir'deki kül olan sitedeki yangında kriminal raporu bekleniyor - 7

Site sakinleri kendi imkanları ile dışarı çıkarken, bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede tüm bloku saran alevlere, itfaiye ekipleri müdahale etti.

Kundaklama şüphesi | İzmir'deki kül olan sitedeki yangında kriminal raporu bekleniyor - 8

Zaman zaman patlamaların da yaşandığı yangın, havadan ve karadan müdahale ile 8 saat sonra kontrol altına alındı. Yangında 6 kişi dumandan etkilenirken, 1 kişi ayağından yaralandı.

Kundaklama şüphesi | İzmir'deki kül olan sitedeki yangında kriminal raporu bekleniyor - 9
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