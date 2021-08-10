Kundakta başladığı sporda tarih yazdı

Kocaeli’de yaşayan 24 yaşındaki karateci Eray şamdan Tokyo'dan gümüş madalya ile döndü. Şamdan, milli takım formasıyla kazandığı çok sayıda derecenin yanı sıra olimpiyatlara ilk defa giren karate branşında aldığı gümüş madalyayla Türk spor tarihine adını yazdırdı. Babası da karate antrenörü olan Şamdan, hikayesini "Başka bir seçeneğim yoktu, direkt karatenin içinde doğdum" sözleriyle anlattı.

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İHA 10.08.2021 - 12:00

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde yaşayan 24 yaşındaki milli sporcu Eray Şamdan Türkiye'ye karatede ilk kez madalya getirdi.

32 yıldır karate antrenörlüğü yapan babası sayesinde 5 yaşında sporla tanışan Şamdan, fiziksel olarak yatkın olduğu sporda kendisini geliştirdi. 19 yıldır aralıksız olarak karateyle ilgilenen sporcunun 7 Avrupa şampiyonluğu 1 dünya şampiyonluğu, 1 üniversitelerarası dünya şampiyonluğu ve büyükler kategorisinde Avrupa üçüncülüğü bulunuyor.

2021 yılının ilk turnuvası olan Karate 1 Premier League’den de altın madalyayla dönen milli karateci Şamdan, son olarak Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda verdiği mücadele ve kazandığı gümüş madalya ile Türk karate tarihinin en büyük derecesine sahip sporcu oldu.

Şamdan karateye olan ilgisinin babasının antrenör olmasıyla başladığını ve bu nedenle karateye küçüklükten beri ilgi duyduğunu söyledi.

“Başka bir seçeneğim yoktu, direkt karatenin içinde doğdum" diyen Eray Şamdan, "Bu benim en büyük şansım. Çünkü gerçekten karateye fiziki yatkınlığım var. Bu sporu da seviyorum. İyi ki karatenin içinde doğmuşum" dedi.

Olimpiyatlarda yarı final maçını kazandığı anda ailesinin yaşadığı duygusal anları gördüğünü, kendisinin de çok duygulandığını söyleyen Şamdan, “Onları öyle hiç görmemiştim. Beraber maçımı izlemişler. Zaten annem izleyemiyor, gözlerini kapatıyor ama onları öyle ağlarken görmek beni de çok duygulandırdı” dedi.

Olimpiyatların ardından çok fazla destek mesajı aldığını söyleyen sporcu, hakkında yapılan paylaşımların kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

Şamdan, “Herkese, tüm Türk halkına çok teşekkür ediyorum. Beni yalnız bırakmadılar. Sosyal medyadan da gereken desteği gösterdiler. O yüzden çok teşekkür ediyorum." dedi.

Orman yangınları nedeniyle Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiğini belirten Şamdan, "Bu zamanda böyle başarılarla vatandaşlarımızın gönlüne bir nebze de olsa su serpebildiysek ne mutlu bize, biz de bu şekilde milletimizi gururlandırmaya çalışıyoruz" diye konuştu.