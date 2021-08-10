Kundakta başladığı sporda tarih yazdı

İHA 10.08.2021 - 12:00
Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde yaşayan 24 yaşındaki milli sporcu Eray Şamdan Türkiye'ye karatede ilk kez madalya getirdi.
32 yıldır karate antrenörlüğü yapan babası sayesinde 5 yaşında sporla tanışan Şamdan, fiziksel olarak yatkın olduğu sporda kendisini geliştirdi.
19 yıldır aralıksız olarak karateyle ilgilenen sporcunun 7 Avrupa şampiyonluğu 1 dünya şampiyonluğu, 1 üniversitelerarası dünya şampiyonluğu ve büyükler kategorisinde Avrupa üçüncülüğü bulunuyor.
“Başka bir seçeneğim yoktu, direkt karatenin içinde doğdum" diyen Eray Şamdan, "Bu benim en büyük şansım. Çünkü gerçekten karateye fiziki yatkınlığım var. Bu sporu da seviyorum. İyi ki karatenin içinde doğmuşum" dedi.
Orman yangınları nedeniyle Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiğini belirten Şamdan, "Bu zamanda böyle başarılarla vatandaşlarımızın gönlüne bir nebze de olsa su serpebildiysek ne mutlu bize, biz de bu şekilde milletimizi gururlandırmaya çalışıyoruz" diye konuştu.