KURA DUYURUSU: MSB 3097 sürekli işçi alımı sonuçları isim listesi açıklandı
MSB 3097 sürekli işçi alımı kura sonuçları açıklandı. Milli Savunma Bakanlığına bağlı kadro ve kuruluşlarda yer alan iş yerlerinde istihdam edilmek üzere geçtiğimiz Temmuz ayında başvurular alınmıştı. Kura çekimi 14 Ağustos'ta düzenlenirken sonuçlar açıklandı. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte sınavlara katılmaya hak kazanan adaylar belirlendi. Kurada ismi yer alan adaylar belge kontrollerinin yapılmasına ilişkin yer ve tarih bilgisi ayrıca duyurulacak. İnternet üzerinden duyurulan sonuçlar tebligat niteliğinde olurken adaylara sonuçlar posta veya telefon yoluyla bildirilmeyecek.
Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki birçok eksik kadroya alım yapmaya hazırlanıyor. Özel ve genel şartları sağlayan adaylar, ilana başvurularını geçtiğimiz ay yaparken kura çekimi 14 Ağustos tarihinde gerçekleştirildi. Kura sonuçlarının ardından sınava girmeye hak kazananlar personeltemin.msb.gov.tr adresinden açıklanıyor. Belge kontrolüne asil ve yedek adayların tamamı davet edilecek. İlan edilen kadronun 4 katı kadar aday sınavlara çağrılacak. Uzmanlık alanlarına göre sınavlara sorular yöneltirilirken 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacak.