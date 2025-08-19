KURA DUYURUSU: MSB 3097 sürekli işçi alımı sonuçları isim listesi açıklandı

Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki birçok eksik kadroya alım yapmaya hazırlanıyor. Özel ve genel şartları sağlayan adaylar, ilana başvurularını geçtiğimiz ay yaparken kura çekimi 14 Ağustos tarihinde gerçekleştirildi. Kura sonuçlarının ardından sınava girmeye hak kazananlar personeltemin.msb.gov.tr adresinden açıklanıyor. Belge kontrolüne asil ve yedek adayların tamamı davet edilecek. İlan edilen kadronun 4 katı kadar aday sınavlara çağrılacak. Uzmanlık alanlarına göre sınavlara sorular yöneltirilirken 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacak.