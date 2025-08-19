KURA DUYURUSU: MSB 3097 sürekli işçi alımı sonuçları isim listesi açıklandı

MSB 3097 sürekli işçi alımı kura sonuçları açıklandı. Milli Savunma Bakanlığına bağlı kadro ve kuruluşlarda yer alan iş yerlerinde istihdam edilmek üzere geçtiğimiz Temmuz ayında başvurular alınmıştı. Kura çekimi 14 Ağustos'ta düzenlenirken sonuçlar açıklandı. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte sınavlara katılmaya hak kazanan adaylar belirlendi. Kurada ismi yer alan adaylar belge kontrollerinin yapılmasına ilişkin yer ve tarih bilgisi ayrıca duyurulacak. İnternet üzerinden duyurulan sonuçlar tebligat niteliğinde olurken adaylara sonuçlar posta veya telefon yoluyla bildirilmeyecek.

KURA DUYURUSU: MSB 3097 sürekli işçi alımı sonuçları isim listesi açıklandı - 1

Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki birçok eksik kadroya alım yapmaya hazırlanıyor. Özel ve genel şartları sağlayan adaylar, ilana başvurularını geçtiğimiz ay yaparken kura çekimi 14 Ağustos tarihinde gerçekleştirildi. Kura sonuçlarının ardından sınava girmeye hak kazananlar personeltemin.msb.gov.tr adresinden açıklanıyor. Belge kontrolüne asil ve yedek adayların tamamı davet edilecek. İlan edilen kadronun 4 katı kadar aday sınavlara çağrılacak. Uzmanlık alanlarına göre sınavlara sorular yöneltirilirken 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacak. 

TÜRKİYE HABERLERİ

KURA DUYURUSU: MSB 3097 sürekli işçi alımı sonuçları isim listesi açıklandı - 2

MSB 3097 İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI

MSB'den yapılan açıklamada 2025 yılı sürekli işçi alımı sonuçlarının açıklandığı paylaşıldı. 

Adaylar T.C. kimlik numarası ve doğrulama koduyla birlikte sonuçlara erişim sağlayabiliyor.

MSB 3097 SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ 

KURA DUYURUSU: MSB 3097 sürekli işçi alımı sonuçları isim listesi açıklandı - 3

Kura sonucunda belirlenen sınava girmeye hak kazanan adaylara ait liste https://personeltemin.msb.gov.tr internet sitesinden ilan edildi. 


Belge kontrolüne asil ve yedek adayların tamamı çağrılacak. Adaylar belge kontrolüne gelirken, belgelerin asılları ile birlikte fotokopilerini de getirecek

KURA DUYURUSU: MSB 3097 sürekli işçi alımı sonuçları isim listesi açıklandı - 4

SINAVLAR NASIL YAPILACAK?

Milli Savunma Bakanlığı işçi alımının ardından sözlü sınava katılacak adaylar belirlenecek. İlan edilen kadronun 4 katı kadar aday sınavlara davet edilecek.

Sınavlarda adaylar 100 puan üzerinden değerlendirilirken 70 puan ve üzeri alan adaylar başarılı olacak.

DAHA FAZLA GÖSTER