Kurak günlerin ardından yağmur geliyor! (Bugün hava durumu nasıl olacak)

Meteoroloji 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı. Yurt genelinde kar yağışı beklenmezken Batı bölgelerde yağmurlu hava etkili olacak. İstanbul'da salı gününden itibaren tüm hafta boyu yağışlı hava etkili olacak. İşte Türkiye'de bu hafta içi beklenen hava durumu...

Kurak günlerin ardından yağmur geliyor! (Bugün hava durumu nasıl olacak) - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Rize, Artvin, Van ve Hakkari çevreleri ile Trabzon'un doğu ilçelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Kurak günlerin ardından yağmur geliyor! (Bugün hava durumu nasıl olacak) - 2

Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Kurak günlerin ardından yağmur geliyor! (Bugün hava durumu nasıl olacak) - 3

Hava sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Kurak günlerin ardından yağmur geliyor! (Bugün hava durumu nasıl olacak) - 4

BATI BÖLGELERDE YAĞMURLU HAVA

Salı gününden itibaren Marmara, Ege ve akdeniz bölgelerind eyağışlı hava bekleniyor. Yağışlar çarşamba günü İç Anadolu'nun bazı bölgelerinde de etkili olacak.

Kurak günlerin ardından yağmur geliyor! (Bugün hava durumu nasıl olacak) - 5

İSTANBUL'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Salı gününden itibaren yağmurlu havanın etkisi altına girecek olan İstanbul'da yağışların cuma gününe kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Kurak günlerin ardından yağmur geliyor! (Bugün hava durumu nasıl olacak) - 6

İstanbul'da hava sıcaklığı yeni haftada mevsim normallerinde seyredecek.

Kurak günlerin ardından yağmur geliyor! (Bugün hava durumu nasıl olacak) - 7

KAR YAĞIŞI OLACAK MI?

Hafta sonu Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı yeni haftada etkisini kaybedecek. Pazartesi gününden itibaren hava sıcaklığı bu bölgelerde artacak.

Kurak günlerin ardından yağmur geliyor! (Bugün hava durumu nasıl olacak) - 8

9 OCAK PAZARTESİ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Kurak günlerin ardından yağmur geliyor! (Bugün hava durumu nasıl olacak) - 9

10 OCAK SALI HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Kurak günlerin ardından yağmur geliyor! (Bugün hava durumu nasıl olacak) - 10

11 OCAK ÇARŞAMBA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Kurak günlerin ardından yağmur geliyor! (Bugün hava durumu nasıl olacak) - 11

12 OCAK PERŞEMBE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Kurak günlerin ardından yağmur geliyor! (Bugün hava durumu nasıl olacak) - 12

13 OCAK CUMA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

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