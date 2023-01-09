Kurak günlerin ardından yağmur geliyor! (Bugün hava durumu nasıl olacak)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Rize, Artvin, Van ve Hakkari çevreleri ile Trabzon'un doğu ilçelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Hava sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
Salı gününden itibaren Marmara, Ege ve akdeniz bölgelerind eyağışlı hava bekleniyor. Yağışlar çarşamba günü İç Anadolu'nun bazı bölgelerinde de etkili olacak.
Salı gününden itibaren yağmurlu havanın etkisi altına girecek olan İstanbul'da yağışların cuma gününe kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
İstanbul'da hava sıcaklığı yeni haftada mevsim normallerinde seyredecek.
Hafta sonu Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı yeni haftada etkisini kaybedecek. Pazartesi gününden itibaren hava sıcaklığı bu bölgelerde artacak.