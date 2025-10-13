Kurak tarlalardan gelen lezzet dondurmaya dönüştü: Hasat dönemi devam ediyor

"İlaç, su ve gübre istememesi çıkış noktamız oldu"



İncirin dondurmaya dönüşümünü sağlayan projenin koordinatörü Tarsus Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Teke, "Toprağın üzerindeki tüm yaprağından meyvesine, meyvesinden çekirdeğine kadar değerlendirilebilen bir tür sanayi ürünü. 2018 yılında Sicilya'ya gittiğimizde, Avrupa Birliği'nin dahi bu ürünü susuzluğa ve iklim krizine karşı desteklediğini gördük. Burada da ilaç, su ve gübre istemeden meyve üreten ender ürünlerden biri. Havanın rutubetiyle size meyve veriyor. Özellikle ilaç, su ve gübre istememesi çıkış noktamız oldu. Öncelikle bu ürünün değerlendirilmesine dondurma üretimiyle başladık. Organik keçi sütü ve hurma şekeri kullanarak dondurmamızı elde ettik. Bunun marmalet ve reçel gibi denemelerini yapıyoruz. Dondurması mükemmel, herkesin tatmasını isterim. Yaygınlaştırarak Tarsus ve ülke ekonomisine faydalı hale getirmek istiyoruz. Belki ileride daha büyük kazanç sağlayacak bir ürün. Özellikle kırsal bölgelerde susuzluğa ve kuraklığa çare olabilecek bir ürün olarak benimseteceğiz" dedi.