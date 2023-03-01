Kuraklığa karşı 'göletli formül'de ilk kazma vuruluyor

"'RİZE'DE SU SIKINTISI MI OLUR?' DENİLDİ"

Rize Belediyesi Başkanı Rahmi Metin, projenin hazırlık aşamasından bahsederek, "2 yıl önce gölet çalışmalarına başlayıp yatırım programlarını aldık. Hatta o günlerde 'Rize'de de su sıkıntısı mı olur? Her tarafta heyelanlar ve su mücadele ediyorsunuz' denilmişti. Bize bir önceki seneden ciddi anlamda kar yapması lazım ki doğal depolarda su birikmiş olsun ama tüm bunların çalışmasını yapıp gölet projesini başlattık. İnşallah ihalesi yapılmış olan Çağrankaya bölgesinde mart ayında ilk kazmayı vurarak, mevcut su alma yapısından 3-4 kilometre yukarıda, 45 metre gövde yüksekliğinde büyük bir gölet projesi yapıyoruz. Yaz aylarında yüzde 30 ile 40 arası düşen su seviyesinin sorununu bu depolardaki sularla aşmış olacağız" diye konuştu.