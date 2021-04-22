Kuraklığın etkilediği Dumluca Barajı, tarihinin en düşük seviyesinde

Mardin'in Derik ilçesinde bulunan Dumluca Barajı'nın doluluk oranı, kuraklığın etkisiyle tarihin en düşük seviyesinde seyrediyor. Barajın doluluk oranının, 20 milyon metreküp olması gereken 2 milyon metreküpe düşmesi, bölge halkını susuzluk tehlikesiyle karşı karşıya bıraktı. Dumluca Sulama Birliği Sorumlusu Şeyhmus Ekinci, çiftçilerin mağduriyet yaşadığını belirterek "Nisan ayının sonundayız ama birçok çiftçi tarlasında yeterli su bulamadı" dedi.

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DHA 22.04.2021 - 12:38

Mardin'in Derik ilçesinde 20 milyon metreküp su kapasitesine sahip Dumluca Barajı, tehlike sinyali veriyor. Mevsimin kurak geçmesi nedeniyle barajdaki doluluk oranı, 2 milyon metreküpe düştü. 18 bin 600 dekar tarım arazisini sulama kapasitesine sahip barajdaki su oranı, son 11 yılın en düşük seviyesine indi.

Dumluca Sulama Birliği Sorumlusu ve Bahçelievler Mahallesi'nin muhtarı Şeyhmus Ekinci, şu an barajda ihtiyacı karşılayacak 3-4 günlük su kaldığını, çiftçinin de kara kara düşündüğünü belirtti.

Ekinci, "2021 yılı sulama sezonunda bölgemizde kuraklık sürüyor. Barajımız 18 bin 600 dekarlık tarım arazisini suluyor. Bu yıl yağış olmaması nedeniyle barajımız dolmadı. 4 kanalımız var. Bu kanallara şu anda su vermiş bulunmaktayız. Yaklaşık 7 bin dönüm araziyi inşallah kurtarmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"En son 2008 yılı kurak geçmişti." diyen Ekinci "2008'deki kuraklıkta çiftçimiz mağdur olmuştu. Bu yıl da çiftçimiz mağdur oldu. Nisan ayının sonundayız. Birçok çiftçi tarlasını bıraktı. Şu anda baraj ölü seviyesindedir. Yani yaklaşık 2 milyon metreküp suyumuz kaldı. 3-4 günlük suyumuz var şeklinde konuştu.

Çiftçilerden Sabah Bedirhanoğlu da kuraklığa karşı çaresiz kaldıklarını belirterek, "Baraj şu an ölü seviyede. Çevre köyler de bu barajın suyundan faydalanıyor ancak suyumuz bitme noktasına ulaştı. Ne yapacağımızı bilmiyoruz" diye konuştu.

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