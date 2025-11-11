Kuraklığın fotoğrafı: Bu görünen gölün gözyaşı
11.11.2025 10:11
DHA
Burdur Gölü'nde çekilme son yıllarda hızla arttı. Çekilmenin ardından göl kenarlarında küçük su öbekleri kaldı. Bölge halkı öbekleri, "Burdur Gölü'nün gözyaşı" olarak nitelendiriyor.
Türkiye'nin en önemli doğal göllerinden Burdur Gölü'ndeki kuraklık son yıllarda hızlandı.
Gölün sığ olan doğu tarafında görülen su çekilmeleri, son yıllarda kuzeyinde de ciddi ölçüde arttı.
Ayrıca gölün derin kısımları olan batı ve güneyinde de su çekilmelerinin izleri giderek büyüyor.
Gölün özellikle kuzey bölgelerinde su çekilmiş alanlardan geriye kalan ve "Burdur Gölü'nün gözyaşları" olarak nitelendirilen küçük su öbekleri ile 10 yıl önce etrafı suyla kaplıyken çekilen sularla karada kalan küçük adacık, drone ile görüntülendi.
"İLERİDE ÇOK CİDDİ SORUNLARA YOL AÇACAK"
2005 yılında ailesinden beş kişiyi kanserden kaybettikten sonra doğa ve insan sağlığını korumak amacıyla Burdur Gölü kenarındaki Lisinia projesini başlatan Öztürk Sarıca, susuz ve kimyasal ilaçlardan uzak tarım uygulamaları üzerine birçok çalışma yaptı.
Sarıca, Burdur Gölü'nde son yıllarda daha da artan su kaybına dikkati çekti.
Sarıca, "Her geçen gün suların azalacağı, Burdur Gölü'nün çekileceği, yok olacağı ve bu durumun ileride çok ciddi sağlık sorunlarına yol açacağı konusunda uyarılarımız devam ediyor." diye konuştu.
"ÇEKİLME DAHA DA HIZLANACAK"
2014 yılında Burdur Gölü'ne Hayat Verelim Derneği ile birlikte çektikleri "Göle Yas" belgeselini hatırlatan Sarıca, "O sıralarda Burdur Gölü'nün içinde olan, şu an göl dışında kalan ada, maalesef doğudan hızlı bir şekilde çekilen Burdur Gölü'nün, artık batı, kuzeyden de çok hızlı bir şekilde çekilmiş olduğunu bize gösteriyor." dedi.
Önümüzdeki yıllarda çekilmenin daha da hızlanacağını belirten Sarıca, göllerin çekilmesiyle kapalı havzalarda, özellikle orada biriken kirliliğin, tozlarla ve yağmurlarla ciddi sağlık problemleri oluşturacağına dikkat çekti.
GÖLÜN GÖZYAŞI
İklim değişikliği, yağmur rejimlerinin değişmesi, kar yağmıyor olması ve insan faktörünün etkileriyle Burdur Gölü'nün çok hızlı bir şekilde çekildiğini dile getiren Sarıca, şöyle devam etti:
"- Derelerden sular akmıyor, eski kar yağışları yok ve düzensiz yağışlar var. Hal böyleyken tarımda insanlar artık gölet sularını ve taban suyunu sondajlarla kullanmaya başladı.
- Dolayısıyla özellikle son iki üç yılda çekilmeler o yüzden çok daha hızlı. Çünkü tarımdaki su tüketimi arttı. Önceki yıllarda göl içinden çıkan ve gözle gördüğümüz suları, şimdi göl çekildiği için göl kenarlarında, gölün gözyaşları şeklinde görüyoruz.
- Ve bir süre sonra o suların da çıkmadığını göreceğiz. Gölü besleyen doğal kaynaklar tamamıyla bitme noktasına gelmiş durumda."