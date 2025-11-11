Kuraklığın fotoğrafı: Bu görünen gölün gözyaşı

2014 yılında Burdur Gölü'ne Hayat Verelim Derneği ile birlikte çektikleri "Göle Yas" belgeselini hatırlatan Sarıca, "O sıralarda Burdur Gölü'nün içinde olan, şu an göl dışında kalan ada, maalesef doğudan hızlı bir şekilde çekilen Burdur Gölü'nün, artık batı, kuzeyden de çok hızlı bir şekilde çekilmiş olduğunu bize gösteriyor." dedi.

Önümüzdeki yıllarda çekilmenin daha da hızlanacağını belirten Sarıca, göllerin çekilmesiyle kapalı havzalarda, özellikle orada biriken kirliliğin, tozlarla ve yağmurlarla ciddi sağlık problemleri oluşturacağına dikkat çekti.