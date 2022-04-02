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Kuraklık alarmı veriyordu, kar yağışları sonrası doldu

Düzce'de geçtiğimiz yıl kuraklık sıkıntısı sebebi ile boşalan Hasanlar Barajı, bu yıl etkili olan kar yağışı sonrasında su seviyesi yükseldi. İstanbul’a su gönderen baraj yüzde 100 doluluk oranına ulaştı.

Haberler - İHA 02.04.2022 - 10:57

Kuraklık alarmı veriyordu, kar yağışları sonrası doldu - 1

İstanbul’a su sağlayan, ’nin Yığılca ilçesinde yer alan ve 1 milyon 651 bin metreküp su kapasitesine sahip olan Hasanlar Barajı sonbahar aylarında son yılların en kurak dönemini yaşadı.

Kuraklık alarmı veriyordu, kar yağışları sonrası doldu - 2

YÜZDE 100 DOLULUK SEVİYESİNE ULAŞTI

Su seviyesinin yüzde 15’lere kadar gerilediği baraj gölünde bu yıl etkili olan kar yağışları sonrasında barajdaki doluluk oranı yüzde 100 seviyesine ulaştı.

Kuraklık alarmı veriyordu, kar yağışları sonrası doldu - 3

BARAJ KAPAKLARI DÜZENLİ OLARAK AÇILIYOR

Dağlarda halen daha erimeyen karların olması sebebi ile herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına baraj kapakları günlük düzenli olarak açılırken, 48 yıllık baraj ’nin en büyük hacimli barajlarından birisi olarak görülüyor.

Kuraklık alarmı veriyordu, kar yağışları sonrası doldu - 4

Düzce’de ayrıca 27 bin hektarlık alana sulama hizmeti veren Hasanlar Barajı bir yandan da elektrik üretimi yaparken, barajın dolu olduğunu gören vatandaşlar ise bölgeye akın etmeye başladı.

Kuraklık alarmı veriyordu, kar yağışları sonrası doldu - 5

Arkadaşları ile bölgeye gezintiye çıkan Özlem Şahin, “Bu yıl kış çok çetin geçti. Daha geçtiğimiz haftaya kadar Düzce’de kar yağıyordu. Bu çetin geçen kış sonrasında Hasanlar Barajımız doldu. Ben bu barajın geçtiğimiz yıl kuru halini de görmüştüm. Küresel ısınmadan sonra bu yağışlar çok iyi geldi" dedi.

Kuraklık alarmı veriyordu, kar yağışları sonrası doldu - 6
Kuraklık alarmı veriyordu, kar yağışları sonrası doldu - 7
Kuraklık alarmı veriyordu, kar yağışları sonrası doldu - 8
Kuraklık alarmı veriyordu, kar yağışları sonrası doldu - 9

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