Kuraklık alarmı veriyordu, kar yağışları sonrası doldu

Arkadaşları ile bölgeye gezintiye çıkan Özlem Şahin, “Bu yıl kış çok çetin geçti. Daha geçtiğimiz haftaya kadar Düzce’de kar yağıyordu. Bu çetin geçen kış sonrasında Hasanlar Barajımız doldu. Ben bu barajın geçtiğimiz yıl kuru halini de görmüştüm. Küresel ısınmadan sonra bu yağışlar çok iyi geldi" dedi.