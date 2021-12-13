Kuraklık balı vurdu: Arılar ölüyor, üretim düşüyor

Sahte ilaç üretiminden dolayı ciddi anlamda arı ölümlerinin yaşandığını ifade eden Sezer, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Sel afetleri, yangınlar, yıldırım düşmeleri bunlar da arıcılıkta ciddi anlamda verim kaybının ortaya çıkmasına neden oldu. 2016 yılında bal verimimiz yaklaşık 106 bin tondu, bu rakam her yıl aynı seyrediyordu yalnız son yıllarda küresel ısınma ve bilinçsiz arıcılık, arılardaki verimi azalttığı için 60 bin tona kadar düştü. Bu yıl da yaklaşık olarak yağışların azalması iklimlerin değişmesi nedeniyle yaklaşık 60 bin ton bal üretileceğini düşünüyoruz. Arıcılık artık yapılmayacak meslek haline geldi."