Kuraklık İznik Gölü'nü de vurdu: 400 metre geri çekildi

Türkiye’de yaşanan kuraklık Türkiye’nin 5. büyük gölü olan İznik Gölü'nü de vurdu. İznik'te gölün en büyük iskelesi karada kaldı.

Kuraklık İznik Gölü'nü de vurdu: 400 metre geri çekildi - 1

Türkiye'nin en büyük tatlı su kaynaklarından İznik Gölü'nde mevsimsel kuraklık nedeniyle su çekilmesi korkutucu boyutlara ulaştı.

Kuraklık İznik Gölü'nü de vurdu: 400 metre geri çekildi - 2

Kıyıdan 400 metre çekilen İznik Gölü'nün büyük iskelesi ise tamamen karada kaldı.

Kuraklık İznik Gölü'nü de vurdu: 400 metre geri çekildi - 3

''KORKUYORUZ''

İznik Gölü Kıyısında plaj işletmesi bulunan Bekir Uslu, 20 yıldır burada işletmecilik yaptığını dile getirdi.

Kuraklık İznik Gölü'nü de vurdu: 400 metre geri çekildi - 4

Uslu, ''20 yıldır ben böyle bir kuraklık görmedim.'' derken ''İznik Gölü'nün en büyük iskelesi karada kaldı. 2014 yılında dünyanın en önemli on buluşu arasında olan İznik’teki bazalika kilisesi suyun altında bulunmuştu şimdi ise karada kaldı.'' diye konuştu.

Kuraklık İznik Gölü'nü de vurdu: 400 metre geri çekildi - 5
Kuraklık İznik Gölü'nü de vurdu: 400 metre geri çekildi - 6
Kuraklık İznik Gölü'nü de vurdu: 400 metre geri çekildi - 7
Kuraklık İznik Gölü'nü de vurdu: 400 metre geri çekildi - 8
Kuraklık İznik Gölü'nü de vurdu: 400 metre geri çekildi - 9

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