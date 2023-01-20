Kuraklık İznik Gölü'nü de vurdu: 400 metre geri çekildi

Uslu, ''20 yıldır ben böyle bir kuraklık görmedim.'' derken ''İznik Gölü'nün en büyük iskelesi karada kaldı. 2014 yılında dünyanın en önemli on buluşu arasında olan İznik’teki bazalika kilisesi suyun altında bulunmuştu şimdi ise karada kaldı.'' diye konuştu.