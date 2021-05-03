Kuraklık nedeniyle aç kalan arıları, onlardan aldıkları balla besliyorlar

Şırnak'ta kuraklık, arıcıları zor durumda bıraktı. Arıcılar, yağışın az olması nedeni ile aç kalan arılarını, onlardan elde ettikleri balla beslemeye başladı.

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İHA 03.05.2021 - 10:51

Şırnak'ta Uludere ilçesinde bahar aylarında beklenen yağış gelmeyince doğa yeterince yeşillenmedi. Oğul vermeyen arılar, arıcılar tarafından bölme yapılarak çoğaltıldı.

Arıcılar arıları beslemek için sonbahar döneminde satmak için aldıkları bal hasadını tekrar arılara vererek arıları hayatta tutuyor.

Yaşadıkları zorlu süreçle ilgili bilgi veren 20 yıldır arıcılıkla uğraşan Adil Babat, ilk defa böyle bir kuraklıkla karşı karşıya kaldığını söyledi.

Babat, "Bütün hayvanlar bu kuraklıktan olumsuz etkilendi. Kuraklıktan dolayı arılarımız bu sene oğlan vermedi" dedi.

"Biz de mecbur kaldık ve bölme yaptık" diyen Babat, "Bölmelerimizi de zor yaşatıyoruz mecburen sonbaharda arılarımızdan satmak için aldığımız bal hasadımızı tekrar arılara veriyoruz ölmesinler diye. Polen yok nektar yok az bir şekilde bal var o da yetmiyor" ifadelerini kullandı.

Babat, "Arılar aynı zamanda aç olduklarından dolayı çok saldırgan oluyor. Arıları kontrol ederken elime yapışan balı bile yemeye geliyorlar" diye konuştu.

İşte Babat'ın arı çiftliğinden görüntüler...

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