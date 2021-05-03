Kuraklık nedeniyle aç kalan arıları, onlardan aldıkları balla besliyorlar

Şırnak'ta kuraklık, arıcıları zor durumda bıraktı. Arıcılar, yağışın az olması nedeni ile aç kalan arılarını, onlardan elde ettikleri balla beslemeye başladı.

İHA 03.05.2021 - 10:51

Kuraklık nedeniyle aç kalan arıları, onlardan aldıkları balla besliyorlar - 1
Şırnak'ta Uludere ilçesinde bahar aylarında beklenen yağış gelmeyince doğa yeterince yeşillenmedi. Oğul vermeyen arılar, arıcılar tarafından bölme yapılarak çoğaltıldı.
Kuraklık nedeniyle aç kalan arıları, onlardan aldıkları balla besliyorlar - 2
Arıcılar arıları beslemek için sonbahar döneminde satmak için aldıkları bal hasadını tekrar arılara vererek arıları hayatta tutuyor.
Kuraklık nedeniyle aç kalan arıları, onlardan aldıkları balla besliyorlar - 3
Yaşadıkları zorlu süreçle ilgili bilgi veren 20 yıldır arıcılıkla uğraşan Adil Babat, ilk defa böyle bir kuraklıkla karşı karşıya kaldığını söyledi.
Kuraklık nedeniyle aç kalan arıları, onlardan aldıkları balla besliyorlar - 4
Babat, "Bütün hayvanlar bu kuraklıktan olumsuz etkilendi. Kuraklıktan dolayı arılarımız bu sene oğlan vermedi" dedi.
Kuraklık nedeniyle aç kalan arıları, onlardan aldıkları balla besliyorlar - 5
"Biz de mecbur kaldık ve bölme yaptık" diyen Babat, "Bölmelerimizi de zor yaşatıyoruz mecburen sonbaharda arılarımızdan satmak için aldığımız bal hasadımızı tekrar arılara veriyoruz ölmesinler diye. Polen yok nektar yok az bir şekilde bal var o da yetmiyor" ifadelerini kullandı.
Kuraklık nedeniyle aç kalan arıları, onlardan aldıkları balla besliyorlar - 6
Babat, "Arılar aynı zamanda aç olduklarından dolayı çok saldırgan oluyor. Arıları kontrol ederken elime yapışan balı bile yemeye geliyorlar" diye konuştu.
Kuraklık nedeniyle aç kalan arıları, onlardan aldıkları balla besliyorlar - 7
İşte Babat'ın arı çiftliğinden görüntüler...
Kuraklık nedeniyle aç kalan arıları, onlardan aldıkları balla besliyorlar - 8
Kuraklık nedeniyle aç kalan arıları, onlardan aldıkları balla besliyorlar - 9
Kuraklık nedeniyle aç kalan arıları, onlardan aldıkları balla besliyorlar - 10
Kuraklık nedeniyle aç kalan arıları, onlardan aldıkları balla besliyorlar - 11
Kuraklık nedeniyle aç kalan arıları, onlardan aldıkları balla besliyorlar - 12
Kuraklık nedeniyle aç kalan arıları, onlardan aldıkları balla besliyorlar - 13

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