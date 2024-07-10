Kuraklık Nilüfer Gölü'nü de vurdu: 10 ton su kararı
Biga'nın Kalafat köyünde kuraklıktan etkilenen ve günlük 5 ton civarı su kaybı bulunduğu belirlenen Nilüfer Gölü'nün canlılığı, ilçenin yeni isale hattında depolanan fazla suyun aktarılmasıyla korunacak.
Türkiye'de az sayıdaki nilüfer gölünden biri olan Biga'nın Kalafat köyünün 3 kilometre güneybatısında yer alan 3 dekar büyüklüğündeki gölün 1,5 dekarında beyaz renkte nilüfer çiçekleri yetişiyor.
Nilüfer Gölü, depresyon gölü olması ve paleoklimatolojik çalışmalara yardımcılığı açısından önemli bir arşiv niteliği taşıyor.