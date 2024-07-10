Kuraklık Nilüfer Gölü'nü de vurdu: 10 ton su kararı

"GÜNDE 3 SAAT SU VEREBİLİYORUZ"

Nilüfer Gölü Orman Park tesis işletmecisi Volkan Erel, göldeki nilüfer çiçeklerinin nisanın ortasında açtığını eylül, ekim ayına kadar görüldüğünü belirtti.



Erel, gölün su seviyesinin temmuz ayından itibaren düşüşe geçtiğini vurgulayarak, "Su seviyesi 30 santimetre düştü. Mevcut depomuzdaki su az geldiği için günde 3 saat su verebiliyoruz. En azından nilüferleri kurtarmaya çalışıyoruz. Derin kuyu yapmayı planlıyoruz. Su seviyesini 30 santimetre yükseltirsek, çiçek yaprak seviyesine gelebiliyor. Şu an açıyor ama yaprak seviyesinden yukarı çıkamıyor. O yüzden farklı açılardan görülebiliyor, tamamı görülemiyor." dedi.



Gölün istenilen seviyeye ulaşması için günlük 10 ton su gerektiğini anlatan Erel, "Su seviyesini artırmaya yönelik çalışmayı 15 gün içinde tamamlamayı hedefliyoruz. Çalışmamızı yaptıktan sonra kot seviyesi tekrar aynı seviyeye gelecek ve çiçekler eylül, ekim ayına kadar sürekli görülecek." ifadesini kullandı.



Erel, nilüfer çiçeğini koparmanın cezasının 387 bin lira olduğuna işaret ederek, gölün güvenlik kameralarıyla sürekli izlendiğini, gece bekçisinin de gölü sürekli kontrol ettiğini sözlerine ekledi.