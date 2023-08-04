Kuraklık ve besin kıtlığı arttı, martılar açlıktan ölmeye başladı

İlkbaharda üremelerini gerçekleştiren martıların Van Gölü'ndeki adaları tercih ettiğini anlatan Aslan, şunları kaydetti:

“Martılar kuluçka döneminde güvenli olduğu için adalara geliyor. Bunlardan en önemlisi de Adır Adası. Diğer adalarda benzer durum var. Milyonlarca martı buralarda yavruluyor. İlkbaharda inci kefali derelere göç ettiğinde martılar için iyi bir beslenme imkanı doğuyor. Bu senede aşırı kuraklığın oluşması, derelerin erken kuruması ve inci kefalinin göçünü erken tamamlaması sonucu çok sayıdaki yavru martı sıkıntı ve strese bağlı ölmeye başladı. Her yıl yaşanan rutin ölümlerde herhangi bir salgın hastalık olmadığını tespit etmiştik. Bu yıl aşırı sıcaklık ve kuraklığın da etkisi var. Bundan kaynaklı ölümler daha fazla olmaya başladı. Belediyelerin buraları temizlemesi gerekiyor.”