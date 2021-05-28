Kuraklık ve toz taşınımı arıcıları vurdu: Son 10 yılın en kötü sezonu

İHA 28.05.2021 - 11:08
Canbay, şöyle konuştu:
"Arı doğada yaşam bulan kesinlikle doğaya bağlıdır. Doğanın canlı, floranın arı için uygun olması gerekiyor. Bahar yağışlarının bu bölgede olmamasından dolayı çiçek tozlaşmasında kısalma ve çoğu zamanda çiçeklerden faydalanmama gibi bir durum oldu. Bu bölgede son 3-4 yıldır da güneyden esen rüzgarla beraber toz taşınımı oluyor. Bunun çiçek üzerinde olumsuz etkisi oluyor. Arının nektar taşıdığı çiçektir. Tozların çiçek üzerinde olması, arının çiçekten nektar taşımasına engel teşkil ediyor”