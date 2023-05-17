Kuraklıkla mücadelede ilginç çözüm: Pet şişeler mini seraya dönüştürüldü

“BİTKİLER ŞU ANA KADAR SUYA İHTİYAÇ DUYMADI”

Ata tohumu üreticisi Ramazan Duman, yaklaşık 6 yıldır Van’da tohum üzerinde çalışmalar yaptığını belirtti. Bu yıl küresel ısınmaya dikkat çekmek için farklı bir üretim yöntemi denediklerini ifade eden Duman, “Çok az suyla ya da hiç su kullanmadan tarımın yapılabildiğini insanlara göstermiş olduk. Bu fidelere sadece can suyu verildi. Şu ana kadar da hiç suya ihtiyaç duymadılar. Temmuz ayının sıcağında belki bir kez suya ihtiyaç duyacaklardır. Belki buna bile ihtiyaç olmayacaktır” dedi.