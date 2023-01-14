Kuralık Kızılırmak'ı da vurdu: Adacıklar ortaya çıktı

Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ta kuraklık sebebiyle su seviyesi büyük ölçüde azaldı. Nehir yatağında da adacıklar ortaya çıktı.

Kuralık Kızılırmak'ı da vurdu: Adacıklar ortaya çıktı - 1

Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak, kuraklık tehditliyle karşı karşıya kaldı. Kış mevsiminde yeterli yağış miktarının olmamasından dolayı bölgede kuraklık sorunu baş gösteriyor.

Kuralık Kızılırmak'ı da vurdu: Adacıklar ortaya çıktı - 2

İç Anadolu'nun en doğusundaki Sivas ilinin İmranlı ilçesindeki Kızıldağ'ın güney yamaçlarından doğup Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Çankırı, Çorum ve Samsun'dan geçerek Karadeniz'e dökülen Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ta su seviyesi düştü.

Kuralık Kızılırmak'ı da vurdu: Adacıklar ortaya çıktı - 3

Bin 355 kilometre uzunluğundaki ırmakta su seviyesinin gözle görülür oranda azalmasıyla adacıklar ortaya çıktı.

Kuralık Kızılırmak'ı da vurdu: Adacıklar ortaya çıktı - 4

Suyun çekildiği Kızılırmak nehri "drone" ile havadan görüntülendi.

Kuralık Kızılırmak'ı da vurdu: Adacıklar ortaya çıktı - 5

"KAÇ YILDIR BÖYLE KURAKLIK GÖRÜLMEDİ"

Yahşihan ilçesinde yaşayan emekli öğretmen Mustafa Durmuş, yağışların olmamasından dolayı bölgede kuraklık yaşandığını söyledi.

Kuralık Kızılırmak'ı da vurdu: Adacıklar ortaya çıktı - 6

Kızılırmak suyunun azaldığını anlatan Durmuş, "Irmağın durumu gözüküyor. Müthiş bir sıkıntı var, kuraklık var bölgede. Çok zordayız; ülke olarak, bölge olarak, kar yağmama gibi durumla karşı karşıyayız. Sivas'ın dağlarından toplanarak beslene beslene çoğalıyor. Burası Kızılırmak, ama suyu azaldı. Beslenmeyince, su akmayınca, çoğalmayınca, birikmeyince debisi de maalesef bu durumda. Kısaca bunun adı kuraklık" diye konuştu.

Kuralık Kızılırmak'ı da vurdu: Adacıklar ortaya çıktı - 7

10 yıl öncesine kadar yağışların çok olduğunu ifade eden Durmuş, "Son 10-15 yıl önce o kadar yağış o kadar mükemmel olurdu ki. Doğu Anadolu'da kar etkili değil. Kars'ta, Erzurum'da, Van'da görüyoruz ama etkili ve sürekli yağış maalesef yok. Ülke olarak dünya olarak büyük bir kuraklık var" şeklinde konuştu.

Kuralık Kızılırmak'ı da vurdu: Adacıklar ortaya çıktı - 8

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