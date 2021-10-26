Kurallara uymayan elektrikli scooter sürücülerine ceza yağdı

Haberler - DHA 26.10.2021 - 10:29
Öte yandan Fatih, Aksaray'da da denetim yapıldı. Aksaray Millet Caddesi'nde denetimde scooter kullanırken cep telefonuyla konuşan sürücüye, 'diğer karayollarını kullananların hareketlerini zorlaştırıcı ve tehlike yaratacak' şekilde hareket ettiği için 314 lira para cezası kesildi.
Ceza kesilen Mert Büyükyaka, "Patronum aradı. Onunla acil bir işim vardı. Kulaklığımla konuşuyordum. Rüzgar olduğu için telefonu yeni elime almıştım. Duracaktım zaten, neden kendi hayatımı da riske atayım" dedi.
Beşiktaş Kuruçeşme'de yapılan denetimde, scootere iki kişi binerek kuralları ihlal eden kişilere 314 lira para cezası kesildi. Polis tarafından durdurularak ceza kesilen Muhammet Turgut, scootera iki kişi binmenin yasak olduğunu bilmediğini iddia ederek "Bizden habersiz ceza yazıyorlar. Böyle bir şey var mı? Ben haberlerde görmedim. Haberim yoktu, şimdi öğrendim" dedi.