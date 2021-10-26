Kurallara uymayan elektrikli scooter sürücülerine ceza yağdı

BEŞİKTAŞ'TA 2 KİŞİ BİNDİLER, CEZA YEDİLER

Beşiktaş Kuruçeşme'de yapılan denetimde, scootere iki kişi binerek kuralları ihlal eden kişilere 314 lira para cezası kesildi. Polis tarafından durdurularak ceza kesilen Muhammet Turgut, scootera iki kişi binmenin yasak olduğunu bilmediğini iddia ederek "Bizden habersiz ceza yazıyorlar. Böyle bir şey var mı? Ben haberlerde görmedim. Haberim yoktu, şimdi öğrendim" dedi.