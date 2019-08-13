Kurban atıklarını baraj gölüne attılar
İHA
Artvin'de Kurban Bayramı'nda kesilen hayvanların atıklarının Muratlı Barajı'na atılması tepki çekti.
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1Artvin’in Borçka ilçesinde, Kurban Bayramı'nda kesilen çok sayıda hayvanın sakatat ve derileri kimliği belirsiz kişilerce bölgede bulunan Muratlı Barajı'na atıldı.
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2Muratlı Baraj gölü üzerinde çevre köylerinden geldiği tahmin edilen kurban atıkları ve çöpler çevrede kötü kokuya neden oldu.
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3Bayram ziyaretine gelenler ve gölün manzarasını seyretmek isteyenler ise çöp tabakası ile karşılaşınca gölün kirliliğini cep telefonlarına kaydetti.
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4Baraj gölüne atılan hayvan atıkları nedeniyle çirkin manzarayla karşılaşan ziyaretçiler, vatandaşları duyarlı olmaya davet ederek, ilçeye ve doğaya yakışmayan bu davranışı doğru bulmadıklarını söylediler.
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