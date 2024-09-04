Kurban Bayramı 2025: Yeni yılda Kurban Bayramı ne zaman, hangi ayda idrak edilecek?

Kurban Bayramı takvimi, 2025 yılı öncesinde birçok vatandaş tarafından merak edilmeye başladı. Yeni yılın planlamalarına şimdiden başlayan vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimini merak ediyor. Peki, 2025 Kurban Bayramı ne zaman, hangi ayda idrak edilecek?

Kurban Bayramı 2025: Yeni yılda Kurban Bayramı ne zaman, hangi ayda idrak edilecek? - 1

2025 Kurban Bayramı tarihi, tüm İslam camiası tarafından merak edilen ve sorgulanan günler arasında yer alıyor. Vatandaşlar her bayram olduğu gibi 2025 Kurban Bayramı'nda da hem dini vazifelerini yerine getirecek hem de tatil planı yapacak. Peki, 2025 Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek?

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Kurban Bayramı 2025: Yeni yılda Kurban Bayramı ne zaman, hangi ayda idrak edilecek? - 2

2025 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 yılı dini takvimi sonrasında Kurban Bayramı tarihleri belli oldu.

Buna göre; 2025 yılında Kurban Bayramı, 6 Haziran 2025 Cuma günü başlayacak ve 9 Haziran 2025 Pazartesi sona erecek. 4 gün sürecek olan bayram 6-7-8-9 Haziran tarihlerinde idrak edilecek.

5 Haziran Perşembe günü ise Kurban Bayramı arefesi eda edilecek.

Kurban Bayramı 2025: Yeni yılda Kurban Bayramı ne zaman, hangi ayda idrak edilecek? - 3

KURBANIN DİNİ DAYANAĞI NEDİR?

Kurban, Kur'ân-ı Kerîm, Sünnet ve icmâ ile sabit bir ibadet olup hicretin ikinci yılında meşru kılınmıştır. Kur'ân-ı Kerîm’de şöyle buyrulmaktadır: “Allah’ın kendilerine rızık olarak verdiği (kurbanlık) hayvanlar üzerine belli günlerde (onları kurban ederken) Allah’ın adını ansınlar. Artık onlardan siz de yiyin, yoksula fakire de yedirin.” (el-Hac, 22/28), “Her ümmet için Allah’ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar üzerine ismini ansınlar diye kurban kesmeyi meşru kıldık.” (el-Hac, 22/34).

Kurban Bayramı 2025: Yeni yılda Kurban Bayramı ne zaman, hangi ayda idrak edilecek? - 4

Sahih hadis kaynaklarında yer alan rivâyetlerde, Hz. Peygamber (s.a.s.), Kurban Bayramında Allah katında en sevimli ibadetin kurban kesmek olduğunu, kurbanın kesilir kesilmez Allah katında makbul olacağını ve kurban edilen hayvanın boynuzu, tırnağı da dâhil olmak üzere her şeyinin kişinin hayır hanesine yazılacağını ifade etmiştir (Tirmizî, Edâhî, 1 [1493]; İbn Mâce, Edâhî, 3 [3126]). Nitekim kendisi de kurbanın meşru kılınmasından itibaren vefat edinceye kadar her yıl kurban kesmiştir (Tirmizî, Edâhî, 11 [1506-1507]; bkz. Buhârî, Hac, 117, 119 [1712, 1714]; Müslim, Edâhî, 17 [1966]).

Ayrıca hicretin ikinci yılından günümüze kadarki süreçte Müslümanların kurban kesmeleri, bu konuda görüş birliği olduğunu da göstermektedir.

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