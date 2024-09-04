Kurban Bayramı 2025: Yeni yılda Kurban Bayramı ne zaman, hangi ayda idrak edilecek?
Kurban Bayramı takvimi, 2025 yılı öncesinde birçok vatandaş tarafından merak edilmeye başladı. Yeni yılın planlamalarına şimdiden başlayan vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimini merak ediyor. Peki, 2025 Kurban Bayramı ne zaman, hangi ayda idrak edilecek?
2025 Kurban Bayramı tarihi, tüm İslam camiası tarafından merak edilen ve sorgulanan günler arasında yer alıyor. Vatandaşlar her bayram olduğu gibi 2025 Kurban Bayramı'nda da hem dini vazifelerini yerine getirecek hem de tatil planı yapacak. Peki, 2025 Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek?