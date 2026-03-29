Kurban Bayramı 2026: Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün olacak?
29.03.2026 11:38
Tuğba Öztürk
Ramazan Bayramı'nın geride kalmasıyla birlikte milyonlarca vatandaşın gündeminde şimdiden 2026 Kurban Bayramı tarihi yer almaya başladı. Bahar aylarının sonuna denk gelen Kurban Bayramı, hem dini vecibelerini yerine getirmek isteyenler hem de yılın ikinci büyük tatil fırsatını değerlendirmek isteyenler için büyük önem taşıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2026 dini günler takvimine göre, bu yıl Kurban Bayramı'nın başlayacağı tarih belli oldu. Peki, 2026 Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün olacak?
2026 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 dini günler takvimine göre Kurban Bayramı tarihleri belli oldu.
Buna göre; Kurban Bayramı arefesi bu yıl 26 Mayıs Salı günü, bayram ise 27-30 Mayıs tarihlerinde idrak edilecek.
BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?
Bayram tatili 27 Mayıs’ta başlayacak. Tatil 4 gün sürecek ve 30 Mayıs bayramın son günü olacak.
2026 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
26 Mayıs 2026 Kurban Bayramı Arefe (Hicri 1447 - 9 Zilhicce)
27 Mayıs 2026 Kurban Bayramı 1.Gün (Hicri 1447 - 10 Zilhicce)
28 Mayıs 2026 Kurban Bayramı 2.Gün (Hicri 1447 - 11 Zilhicce)
29 Mayıs 2026 Kurban Bayramı 3.Gün (Hicri 1447 - 12 Zilhicce)
30 Mayıs 2026 Kurban Bayramı 4.Gün (Hicri 1447 - 13 Zilhicce)
16 Haziran 2026 Hicri Yılbaşı (Hicri 1448 - 1 Muharrem)
24 Ağustos 2026 Mevlid Kandili (Hicri 1448 - 11 R.evvel)
10 Aralık 2026 Üç aylar Başlangıç (Hicri 1448 - 1 Recep)
10 Aralık 2026 Regaip Kandili (Hicri 1448 - 1 Recep)