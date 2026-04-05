Kurban Bayramı 2026 ne zaman? Bayram tatili 9 gün mü olacak? Milyonların gözü bu takvimde
05.04.2026 13:21
Aydın Kayar
Kurban Bayramı tarihine 1 aya yakın bir süre kala, bayram tatilinin kaç gün olacağı, özel sektör, kamu çalışanları ve öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Hükümet tarafından alınacak kararla bayram tatili bu yıl da 9 gün olabilir.
Ramazan Bayramı'nın ardından gözler yılın ikinci ve en uzun tatil fırsatı olan Kurban Bayramı'na çevrildi. 2026 yılı Kurban Bayramı'nın bahar aylarının sonuna denk gelmesiyle, hem dini vazifelerini yerine getirmek isteyenler hem de yıllık izin planlarını bayramla birleştirip yaz tatili yapmayı düşünen çalışanlar için "9 gün tatil" ihtimali şimdiden kulisleri hareketlendirdi. Peki, 2026 Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün başlıyor? Bayram tatili kaç gün, 9 gün mü olacak?
2026 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 dini günler takvimine göre Kurban Bayramı, Mayıs ayının son günlerinde idrak edilecek.
Kurban Bayramı arefesi bu yıl 26 Mayıs Salı günü idrak edilecek. Bayram tatili 27 Mayıs Çarşamba günü başlayacak, 30 Mayıs Cumartesi günü sona erecek. Böylelikle vatandaşlar hafta sonu ile birlikte 5 buçuk gün tatil yapma fırsatı yakalayacak.
AREFE GÜNÜ ÖĞLEDEN SONRA TATİL BAŞLIYOR
Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı’nın bir gün öncesi arefe günü oluyor. Arefe günleri öğleden sonra birçok yer kapalı olacak. Banka şubeleri, eczaneler, aile sağlığı merkezleri, hastaneler (acil servisler hariç) ve diğer tüm kamu kurumları öğlene kadar çalışacak. Salı günü (26 Mayıs) öğleden sonra bayram tatili başlayacak.
KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜNE BAĞLANABİLİR
Kurban Bayramı tatili, 26 Mayıs Salı günü arefeyle birlikte başlamasından dolayı Kabine toplantısında alınacak karar gereği kamu çalışanları idari izinli olarak sayılabilir ve 9 güne çıkabilir.
Hükümet tarafından 25 Mayıs Pazartesi gününün tatil ilan edilmesi halinde, on binlerce kamu çalışanı 23-31 Mayıs tarihleri arasında toplamda 9 gün tatil yapma fırsatı yakalayacak.