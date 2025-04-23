Kurban Bayramı (6-9 Haziran) uzatılacak mı? Kurban Bayramı tatili 2025 ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 yılı dini günler takvimiyle beraber Kurban Bayramı tarihleri de belli oldu. Kurban Bayramı bu yıl Haziran ayına denk geliyor. Dini günler hicri takvime göre hesaplandığından miladi takvimde her yıl bir önceki yıldan yaklaşık 10 gün daha erken başlıyor. Hava sıcaklıklarının artması ve yaz tatili planlamalarının şekillenecek olması sebebiyle gözler bayram tatili süresine çevrildi. Özellikle memurlar ve özel sektör çalışanları kaç gün tatil yapacağını merak ediyor. Peki Kurban Bayramı 2025 ne zaman, bayram tatili kaç gün? İşte, Kurban Bayramı tarihleri…
İslam alemi için iki önemli bayramdan birisi olan Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Bayram tatilinde resmi kurumlar kapalı olduğundan birçok çalışan seyahat ve tatil planlamaları yapmaya başladı. Erken rezervasyon imkanından yararlanacaklar ise bayram tatili süresine göre hareket edecek. Kurban Bayramı tatili normal şartlarda arefe günüyle birlikte 4.5 gün sürüyor. Geride bıraktığımız Ramazan Bayramı tatili, idari izinle birlikte memurlar için 9 güne uzatılmıştı. Kurban Bayramı ise yaz aylarına denk geldiğinden çalışanlara ek olarak tatil fırsatı sağlıyor. Peki Kurban Bayramı tatili ne zaman başlayacak? Kurban bayramı tatili 9 gün olur mu? İşte, bayram tatiliyle ilgili son gelişmeler…