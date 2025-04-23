Kurban Bayramı (6-9 Haziran) uzatılacak mı? Kurban Bayramı tatili 2025 ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek?

İslam alemi için iki önemli bayramdan birisi olan Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Bayram tatilinde resmi kurumlar kapalı olduğundan birçok çalışan seyahat ve tatil planlamaları yapmaya başladı. Erken rezervasyon imkanından yararlanacaklar ise bayram tatili süresine göre hareket edecek. Kurban Bayramı tatili normal şartlarda arefe günüyle birlikte 4.5 gün sürüyor. Geride bıraktığımız Ramazan Bayramı tatili, idari izinle birlikte memurlar için 9 güne uzatılmıştı. Kurban Bayramı ise yaz aylarına denk geldiğinden çalışanlara ek olarak tatil fırsatı sağlıyor. Peki Kurban Bayramı tatili ne zaman başlayacak? Kurban bayramı tatili 9 gün olur mu? İşte, bayram tatiliyle ilgili son gelişmeler…