Kurban Bayramı (6-9 Haziran) uzatılacak mı? Kurban Bayramı tatili 2025 ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 yılı dini günler takvimiyle beraber Kurban Bayramı tarihleri de belli oldu. Kurban Bayramı bu yıl Haziran ayına denk geliyor. Dini günler hicri takvime göre hesaplandığından miladi takvimde her yıl bir önceki yıldan yaklaşık 10 gün daha erken başlıyor. Hava sıcaklıklarının artması ve yaz tatili planlamalarının şekillenecek olması sebebiyle gözler bayram tatili süresine çevrildi. Özellikle memurlar ve özel sektör çalışanları kaç gün tatil yapacağını merak ediyor. Peki Kurban Bayramı 2025 ne zaman, bayram tatili kaç gün? İşte, Kurban Bayramı tarihleri…

Kurban Bayramı (6-9 Haziran) uzatılacak mı? Kurban Bayramı tatili 2025 ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? - 1

İslam alemi için iki önemli bayramdan birisi olan Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Bayram tatilinde resmi kurumlar kapalı olduğundan birçok çalışan seyahat ve tatil planlamaları yapmaya başladı. Erken rezervasyon imkanından yararlanacaklar ise bayram tatili süresine göre hareket edecek. Kurban  Bayramı tatili normal şartlarda arefe günüyle birlikte 4.5 gün sürüyor. Geride bıraktığımız Ramazan Bayramı tatili, idari izinle birlikte memurlar için 9 güne uzatılmıştı. Kurban Bayramı ise yaz aylarına denk geldiğinden çalışanlara ek olarak tatil fırsatı sağlıyor. Peki Kurban Bayramı tatili ne zaman başlayacak? Kurban bayramı tatili 9 gün olur mu? İşte, bayram tatiliyle ilgili son gelişmeler…

TÜRKİYE HABERLERİ

Kurban Bayramı (6-9 Haziran) uzatılacak mı? Kurban Bayramı tatili 2025 ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? - 2

KURBAN BAYRAMI 2025 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimine göre Kurban Bayramı bu yıl 6 Haziran’da başlayacak. 6 Haziran cuma gününe denk gelirse normal şartlarda bayram 4 gün sürecek. Bayram tatili 9 Haziran pazartesi günü son bulacak.

Bayram tatilinin 2 gününün hafta sonuna denk geliyor olması sebebiyle tatilin 9 güne uzatılması beklenmiyor. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Bayram tatiline idari izin eklenmesi durumunda ise sadece memurlar faydalanacak.

Kurban Bayramı’nın bir gün öncesi ise arefe günü olduğundan yarım gün olacak. Arefe günü ise 5 Haziran Perşembe gününe denk gelecek.

Kurban Bayramı (6-9 Haziran) uzatılacak mı? Kurban Bayramı tatili 2025 ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? - 3

2025 KURBAN BAYRAMI TAKVİMİ

Kurban Bayramı Arefe Günü 5 Haziran Perşembe

Kurban Bayramı 1. Günü 6 Haziran Cuma

Kurban Bayramı 2. Günü 7 Haziran Cumartesi

Kurban Bayramı 3. Günü 8 Haziran Pazar

Kurban Bayramı 4. Günü 9 Haziran Pazartesi

Kurban Bayramı (6-9 Haziran) uzatılacak mı? Kurban Bayramı tatili 2025 ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? - 4

ÖĞRENCİLER EK TATİL YAPMA FIRSATI YAKALAYACAK

Geçtiğimiz yıllarda Kurban Bayramı tatilleri okulların kapalı olduğu dönemlere denk geliyordu. Hicri takvime göre hesaplanan Kurban Bayramı tatili bu yıl geçtiğimiz seneye göre yaklaşık 1 hafta daha erken başlayacak.

Kurban Bayramı 6 Haziran’da başlarken okullarda eğitim öğretim yılı 20 Haziran’da sona erecek. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri Kurban Bayramı tatil olduğundan okula gitmeyecek.

Öğrencileri arefe günü ve hafta sonu ile birlikte toplam 4.5 günlük tatil bekleyecek. Okullar 10 Haziran Salı günü eğitime kaldığı yerden devam edecek. 2024-2025 eğitim öğretim yılı ise 20 Haziran cuma günü karnelerin dağıtılması ile sona erecek.

Kurban Bayramı (6-9 Haziran) uzatılacak mı? Kurban Bayramı tatili 2025 ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? - 5

BAYRAM TATİLİNDE NERELER KAPALI OLACAK?

Bayram tatilinde eğitim kurumlarıyla birlikte bankalar, kargo firmaları, noterler, eczaneler, sağlık ocakları, belediyeler, kaymakamlıklar, muhtarlıklar, Borsa İstanbul, nüfus müdürlükleri kapalı olacak.

DAHA FAZLA GÖSTER