Kurban Bayramı arefe mesajları: En güzel, en farklı, yeni, arefe günü mesajları/sözleri

"En kötü gününüz bu Kurban Bayramı arefesi gibi güzel olsun. Kurban Bayramına kavuşmanızı dilerim."



"Allah'ın, cehennemden en çok kul âzat ettiği gün, arefe günüdür." (Müslim, Hac 436.)"

"Resûlullah Efendimiz sallallâhü aleyhi ve sellem buyurdular: Arefe günü tutulan oruç, geçmiş ve gelecek olmak üzere iki senenin günahlarına keffâret olur.” (Müsned-i Ahmed bin Hanbel)"