Kurban Bayramı arefe mesajları: En güzel, en farklı, yeni, arefe günü mesajları/sözleri

4 gün sürecek olan Kurban Bayramı öncesinde bayram heyecanını sevdikleriyle paylaşmak isteyenler, arefe günü mesajlarını araştırıyor. Arefe günü vatandaşlar vakitlerini dua, namaz, zikir, tesbih, va'z dinleme, Kur'ân okuma vb. ibadetlerle geçirirler.

Kurban Bayramı arefe mesajları: En güzel, en farklı, yeni, arefe günü mesajları/sözleri - 1

İslam dünyası için büyük öneme sahip Kurban Bayramı, 16 Haziran Pazar günü başlayacak. Arife günü 15 Haziran Cumartesi olan Kurban Bayramı, 19 Haziran Çarşamba sona erecek. Arefe gününe saatler kala bayram coşkusunu hissetmeye başlayan vatandaşlar, bayram ve arefe mesajlarını sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kurban Bayramı arefe mesajları: En güzel, en farklı, yeni, arefe günü mesajları/sözleri - 2

AREFE MESAJLARI

"Bayramı müjdeleyen, Allah katında mübarek bir gün olan arefe günümüz mübarek olsun."

"Duaların en hayırlısı arife günü yapılan duadır.”

Arefe gününe ulaştık çok şükür bayrama da kavuşmak nasip olur inşallah."

"Yüzünüzün ay gibi parlak ve bayram edeceğiniz günlerin hiç bitmemesi duasıyla, Arefe gününüz kutlu olsun."

"Heyecanla bayramı gözlediğimiz bugünde son orucunuz kabul, bekleyişleriniz hayırlara vesile olsun, Arefe gününüz kutlu olsun."

"Arefe gününüzü kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice güzel günlere erişmenizi Allah’tan niyaz ederiz."

Kurban Bayramı arefe mesajları: En güzel, en farklı, yeni, arefe günü mesajları/sözleri - 3

"En kötü gününüz bu Kurban Bayramı arefesi gibi güzel olsun. Kurban Bayramına kavuşmanızı dilerim."

"Allah'ın, cehennemden en çok kul âzat ettiği gün, arefe günüdür." (Müslim, Hac 436.)"

"Resûlullah Efendimiz sallallâhü aleyhi ve sellem buyurdular: Arefe günü tutulan oruç, geçmiş ve gelecek olmak üzere iki senenin günahlarına keffâret olur.” (Müsned-i Ahmed bin Hanbel)"

Kurban Bayramı arefe mesajları: En güzel, en farklı, yeni, arefe günü mesajları/sözleri - 4

"En güzel bayramlara hep birlikte sağlıkla ve huzurla erişebilmek duasıyla. Arefe gününüz mübarek olsun."

"Bir avuç dua, bir kucak sevgi, sıcak bir mesaj kapatır mesafeleri, birleştirir gönülleri, bir sıcak gülümseme, bir ufak hediye daha da yaklaştırır bizi birbirimize. Arefe gününüz mübarek olsun."

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