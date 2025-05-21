Kurban Bayramı başlangıç tarihi 2025: Kurban Bayramı tatili ne zaman, bayram tatili 9 gün olacak mı? Gözler Kabine'de
2025 Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı, hem vatandaşlar hem de turizm sektöründe çalışanlar tarafından merakla bekleniyor. Bu yıl Kurban Bayramı'nın haziran aylarına denk gelmesiyle birlikte vatandaşlar hem dini vazifelerini yerine getirirken hem de sıcak yaz aylarında tatil yapma fırsatı bulacak. Geçtiğimiz yıllarda Kurban Bayramı tatili hükümet tarafından 9 güne çıkartılmıştı. Bu yıl da bayram tatilinin 9 güne çıkıp çıkmayacağıyla ilgili konu merak edilirken gözler yapılacak yeni Kabine Toplantısına çevrildi. Peki, 2025 Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, bayram tatili 9 gün olacak mı?
2025 yılı Kurban Bayramı yaklaşırken milyonlarca vatandaşın merak ettiği en önemli sorulardan biri "Bayram tatili 9 gün olacak mı?" Sorusu oldu. Özellikle yaz sezonuna denk gelen bu dönemde tatil planlarını netleştirmek isteyenler, gözünü Kabine Toplantısı’ndan gelecek karara çevirdi. Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkartılmasıyla birlikte ise kamu, kurum ve çalışanları hafta sonu ile birlikte toplamda 9 gün izin yapma hakkına sahip olacak. Peki, 2025 Kurban Bayramı tatili ne zaman, bayram tatili 9 gün olacak mı?