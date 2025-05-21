Kurban Bayramı başlangıç tarihi 2025: Kurban Bayramı tatili ne zaman, bayram tatili 9 gün olacak mı? Gözler Kabine'de

2025 Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı, hem vatandaşlar hem de turizm sektöründe çalışanlar tarafından merakla bekleniyor. Bu yıl Kurban Bayramı'nın haziran aylarına denk gelmesiyle birlikte vatandaşlar hem dini vazifelerini yerine getirirken hem de sıcak yaz aylarında tatil yapma fırsatı bulacak. Geçtiğimiz yıllarda Kurban Bayramı tatili hükümet tarafından 9 güne çıkartılmıştı. Bu yıl da bayram tatilinin 9 güne çıkıp çıkmayacağıyla ilgili konu merak edilirken gözler yapılacak yeni Kabine Toplantısına çevrildi. Peki, 2025 Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, bayram tatili 9 gün olacak mı?

Kurban Bayramı başlangıç tarihi 2025: Kurban Bayramı tatili ne zaman, bayram tatili 9 gün olacak mı? Gözler Kabine'de - 1

2025 yılı Kurban Bayramı yaklaşırken milyonlarca vatandaşın merak ettiği en önemli sorulardan biri "Bayram tatili 9 gün olacak mı?" Sorusu oldu. Özellikle yaz sezonuna denk gelen bu dönemde tatil planlarını netleştirmek isteyenler, gözünü Kabine Toplantısı’ndan gelecek karara çevirdi. Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkartılmasıyla birlikte ise kamu, kurum ve çalışanları hafta sonu ile birlikte toplamda 9 gün izin yapma hakkına sahip olacak. Peki, 2025 Kurban Bayramı tatili ne zaman, bayram tatili 9 gün olacak mı?

TÜRKİYE HABERLERİ

Kurban Bayramı başlangıç tarihi 2025: Kurban Bayramı tatili ne zaman, bayram tatili 9 gün olacak mı? Gözler Kabine'de - 2

2025 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayınladığı dini günler takvimine göre 2025 yılında Kurban Bayramı, 6 Haziran Cuma günü başlayacak. Arefe günü ise 5 Haziran 2025 Perşembe gününe denk geliyor.

Kurban Bayramı günleri şu şekilde:

Arefe Günü: 5 Haziran 2025 Perşembe

1. Gün: 6 Haziran 2025 Cuma

2. Gün: 7 Haziran 2025 Cumartesi

3. Gün: 8 Haziran 2025 Pazar

4. Gün: 9 Haziran 2025 Pazartesi

Kurban Bayramı başlangıç tarihi 2025: Kurban Bayramı tatili ne zaman, bayram tatili 9 gün olacak mı? Gözler Kabine'de - 3

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

Resmî tatil süresi genellikle 4.5 gün olarak planlansa da, 2025 yılında arefenin Perşembe, bayramın ise Cuma gününe denk gelmesi nedeniyle hafta sonuyla birleşen 5 günlük bir tatil gündeme geliyor.

Kamu çalışanları için ise bu tatilin 9 güne uzatılması ihtimali her yıl olduğu gibi bu yıl da konuşulabilir.

Kurban Bayramı başlangıç tarihi 2025: Kurban Bayramı tatili ne zaman, bayram tatili 9 gün olacak mı? Gözler Kabine'de - 4

BAKAN ERSOY'DAN BAYRAM TATİLİ AÇIKLAMASI

2025 Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkıp çıkmayacağıyla ilgili merak devam ederken, bayram tatiliyle ilgili Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy açıklamada bulundu.

Konuya dair konuşan Bakan Ersoy, "Biz tabii ki 9 gün tatil olmasını istiyoruz, sektörün de isteği bu. Ama sadece bizim isteğimizle olmuyor. Verilecek kararı hep birlikte bekleyip göreceğiz" ifadelerine yer verdi.

Kurban Bayramı başlangıç tarihi 2025: Kurban Bayramı tatili ne zaman, bayram tatili 9 gün olacak mı? Gözler Kabine'de - 5

9 GÜNLÜK BAYRAM TATİLİ İÇİN GÖZLER KABİNE'DE

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkartılmasıyla ilgili asıl kararın Kabine Toplantısı'nda alınması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından çalışanlar ve sektöre duyurulması bekleniyor.

Yeni Kabine Toplantısı'nın ise 26 Mayıs Pazartesi günü yapılacağı öngörülüyor.

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