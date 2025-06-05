KURBAN BAYRAMI: Bayburt'ta bayram namazı 2025 saat kaçta? Diyanet Bayburt bayram namazı vakti

Bayburt bayram namazı saati, Kurban Bayramı için saatler kala müslümanlar tarafından araştırılıyor. Kurban Bayramı namazı camilerde, cemaat ile birlikte kılınacak. Müslümanlar aynı safta namaza dururken eller semaya açılacak ve dualar edilecek. Ardından ise kurban ibadeti yerine getirecek. Bayram namazı için hazırlık yapanlar ise yaşadıkları il ve ilçelerdeki namaz saatine göre hareket edecek. Diyanet 81 il için namaz vakitlerini duyurdu. Peki Bayburt'ta bayram namazı saat kaçta? İşte, Bayburt Bayram namazı saati..

KURBAN BAYRAMI: Bayburt'ta bayram namazı 2025 saat kaçta? Diyanet Bayburt bayram namazı vakti - 1

Diyanet İşleri Başkanlığı, Kurban Bayramı namaz vakitlerini tek tek açıkladı. Bayram bu yıl 6 Haziran cuma gününe denk geliyor. Yılda iki kez kılınan bayram namazına müslümanlar katılım gösterirken gözler namaz vakitlerine çevrildi. Bayburt’ta merkez ilçe Aydıntepe ve Demirözü gibi  ilçelerde yaşayanlar bayram namazı saatlerini araştırıyor. Peki Bayburt  bayram namazı saat kaçta? İşte, Diyanet Bayburt Kurban Bayramı namaz vakti…

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KURBAN BAYRAMI: Bayburt'ta bayram namazı 2025 saat kaçta? Diyanet Bayburt bayram namazı vakti - 2

BAYBURT BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA? 

Kurban Bayramı namazı yılda bir kez kılındığındığından müslümanlar, namaz vakitlerini kaçırmak istemiyor. Bayram namazını normal vakit namazlarından ayıran ise her rekatında üçer fazla tekbir olmasıdır. Bayburt'ta bayram namazı saat 05.25’te kılınacak.

KURBAN BAYRAMI: Bayburt'ta bayram namazı 2025 saat kaçta? Diyanet Bayburt bayram namazı vakti - 3

KURBAN BAYRAMI NAMAZI NASIL KILINIR?

Kurban Bayramı namazları ikişer rekattır. Vakit namazlarına göre bayram namazı kılınışı farklıdır.

Bayram namazlarını evde ve tek başına kılmak yerine, camide cemaat ile kılınması uygundur. Namaz vakti geldiğinde ezan ve kamet getirilmeden imam bayram namazı için niyet eder ve cemaat de aynı şekilde bayram namazını kılmak üzere mevcut imama uyar.

Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o ifade edilir. Örneğin bu bayram Kurban Bayramı olduğundan “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” denilir.

KURBAN BAYRAMI: Bayburt'ta bayram namazı 2025 saat kaçta? Diyanet Bayburt bayram namazı vakti - 4

BAYRAM NAMAZI KILMANIN HÜKMÜ NEDİR?

Bayram namazı, biri Ramazan Bayramı’nda diğeri Kurban Bayramı’nda olmak üzere yılda iki defa kılınan iki rekatlık bir namazdır. Kendilerine cuma namazı farz olan kimselere bayram namazı kılmak Hanefîlere göre vâcip, Şâfiîlere göre sünnettir.

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