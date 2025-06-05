KURBAN BAYRAMI: Bolu’da bayram namazı saat kaçta? 2025 Diyanet Bolu bayram namazı saati
Bolu bayram namazı saati belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı 81 il için Kurban Bayramı namaz vakitlerini duyurdu. Bayram namazına geç kalmak istemeyenler ise namaz saatine göre hareket edecek. Kurban Bayramı namazı kılındıktan sonra camilerde cemaat ile bayramlaşılacak ve ardından kurban ibadeti yerine getirilecek. Bolu’da yaşayanlar ise bayram namazı saatleri merak ediyor. Peki Bolu’da bayram namazı saat kaçta? İşte, Bolu Bayram namazı saati..
Kurban Bayramı 6 Haziran cuma günü başlayacak. Bayram namazı ise Kurban Bayramı’nın ilk günü camilerde cemaat ile birlikte kılınacak. Belirli bir yaşa gelmiş müslümanlar, bayram namazı kılmakla yükümlü olacak. Bolu’da il merkezi, Dörtdivan, Gerede, Göynük, Kıbrısçık, Mengen, Mudurnu, Seben, Yeniçağa gibi ilçelerde yaşayanlar ise bayram namazı saatlerini araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 bayram namazı vakitlerini resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. . Peki Bolu’da bayram namazı saat kaçta? İşte, 2025 Diyanet Bolu Kurban Bayramı namaz vakti…