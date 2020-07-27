Kurban Bayramı için alışverişler başladı (Görüntüler korkutuyor)

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşlar bayram alışverişi için çarşılara akın etti. Ancak bazı yerlerde corona virüs önlemleri kapsamında mesafe ve yer yer maske kurallarının ihlal edildiği gözlemlendi.

DHA 27.07.2020 - 17:06

Kurban Bayramı için alışverişler başladı (Görüntüler korkutuyor) - 1

İZMİT

Kurban Bayramı için alışverişler başladı (Görüntüler korkutuyor) - 2
Kurban Bayramı için alışverişler başladı (Görüntüler korkutuyor) - 3
Kurban Bayramı için alışverişler başladı (Görüntüler korkutuyor) - 4
Kurban Bayramı için alışverişler başladı (Görüntüler korkutuyor) - 5

ESKİŞEHİR

Kurban Bayramı için alışverişler başladı (Görüntüler korkutuyor) - 6
Kurban Bayramı için alışverişler başladı (Görüntüler korkutuyor) - 7
Kurban Bayramı için alışverişler başladı (Görüntüler korkutuyor) - 8

KAYSERİ

Kurban Bayramı için alışverişler başladı (Görüntüler korkutuyor) - 9

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