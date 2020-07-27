Kurban Bayramı için alışverişler başladı (Görüntüler korkutuyor)
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşlar bayram alışverişi için çarşılara akın etti. Ancak bazı yerlerde corona virüs önlemleri kapsamında mesafe ve yer yer maske kurallarının ihlal edildiği gözlemlendi.
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