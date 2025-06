Kurban Bayramı kutlama mesajları 2025: Eşe, dosta, akrabaya, aileye en güzel ve resimli seçenekleri ile Kurban Bayramı mesaj ve sözleri

Kurban Bayramı'nda Allah size ve ailenize sağlık, zenginlik ve mutluluk versin. Bayramınız Mübarek Olsun!



Rahmet tohumlarının saçıldığı bugünlerde rahmetten yararlanmak için her zaman kalbimizi temiz tutalım. Kalbimize kir, yalan, iftira ya da hırsızlık girmedikçe her zaman rahmet tohumları üzerimizde olacaktır. Kendi çıkarımızı değil, başkalarının çıkarını düşündükçe her zaman cennet bizimle olacaktır. Kurban Bayramınızı böyle geçirmeniz dileğiyle.