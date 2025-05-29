Kurban Bayramı mesai ücreti hesaplama: Bayram mesai ücreti ne kadar?

Bayram tatili süresince çalışacak olanlar bayram mesai ücretini hesaplamaya yöneliyor. Resmi tatil tarihleri arasında bulunan Kurban Bayram'ında çalışanlar her gün için günlük ücretin iki kadını alır. Hesaplamalar brüt maaş üzerinden yapılır. 4,5 gün sürecek bayram tatilinde mesai ücreti toplam ne kadar olur? Bayram mesaisi hesaplama...

Kurban Bayramı mesai ücreti hesaplama: Bayram mesai ücreti ne kadar? - 1

Bayram tarihleri, resmi tatil takviminde yer alır. Çalışanlar ise bayram tatillerinde çalıştıkları durumda mesai ücreti alabilir. Öte yandan resmi tatillerde çalışma durumu kişinin iş sözleşmesinde yazan maddeye göre farklılık gösterebilir. Ancak genel itibarıyla dini ve Milli bayramlar resmi tatildir ve bu tarihlerde çalışmak zorunlu değildir. Peki, bayramlarda mesai ücreti neye göre hesaplanır?

TÜRKİYE HABERLERİ

Kurban Bayramı mesai ücreti hesaplama: Bayram mesai ücreti ne kadar? - 2

BAYRAMDA MESAİ ÜCRETİ ÖDENİR Mİ, NE KADAR ÖDENİR?

Normal şartlarda çalışanlar, resmi tatillerde çalışmadıkları durumda da aylık maaşlarına resmi tatil günlerine dair ücret yansıtılır. Ancak bayramda mesai yapacaklar için durum biraz daha farklı oluyor.

Çalışana normal çalışma süresini aşması durumunda hem fazla mesai hem de bayram mesai ücreti ödenebilir. Böylece çalışana bayramda çalıştıkları her gün için brüt ücret üzerinden iki günlük mesai parası verilir.

Kurban Bayramı mesai ücreti hesaplama: Bayram mesai ücreti ne kadar? - 3

Buna göre bayramda çalışan asgari ücretliye 1 günlük ücret olarak;  asgari ücretin brütü 26.005,50 TL 30'a bölünerek 866 TL elde edilir. Söz konusu 866 TL 1 günlük mesai ücretidir. Bayram mesaisinde 2 mesai ücreti ödenmesi durumundan ötürü de kişiye, 1 günlük mesai ücreti asgari ücretten 1.773 TL olur.

4,5 günlük Kurban Bayramı tatilinde asgari ücreti çalışana toplam ödenecek bayram mesaisi ise 7.801 TL olur.

DAHA FAZLA GÖSTER