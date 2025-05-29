Kurban Bayramı mesai ücreti hesaplama: Bayram mesai ücreti ne kadar?

BAYRAMDA MESAİ ÜCRETİ ÖDENİR Mİ, NE KADAR ÖDENİR?

Normal şartlarda çalışanlar, resmi tatillerde çalışmadıkları durumda da aylık maaşlarına resmi tatil günlerine dair ücret yansıtılır. Ancak bayramda mesai yapacaklar için durum biraz daha farklı oluyor.

Çalışana normal çalışma süresini aşması durumunda hem fazla mesai hem de bayram mesai ücreti ödenebilir. Böylece çalışana bayramda çalıştıkları her gün için brüt ücret üzerinden iki günlük mesai parası verilir.