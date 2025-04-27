Kurban Bayramı ne zaman? 2025 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak, ne zaman başlıyor?

Kurban Bayramı, İslam dünyası için büyük bir öneme sahip dini bayramlardan biridir. Her yıl Hicri takvime göre Zilhicce ayının 10. gününde kutlanan bu özel gün, aynı zamanda birlik, beraberlik ve paylaşmanın da simgesidir. 2025 yılında Kurban Bayramı'nın hangi tarihe denk geldiği ve bayram tatilinin kaç gün olacağı ise milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor. Peki, 2025 Kurban Bayramı ne zaman başlayacak? İşte ayrıntılar...

Kurban Bayramı ne zaman? 2025 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak, ne zaman başlıyor? - 1

2025 Kurban Bayramı'nın idrak edileceği tarih, yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kurban Bayramı tatili, sevdiklerinizle zaman geçirmek, aile büyüklerini ziyaret etmek ve tatil planları yapmak için harika bir fırsat sunuyor. Özellikle 2025 yılında bayramın yaz aylarına denk gelmesi, deniz tatili veya kültürel geziler için büyük bir avantaj sağlayacak. Peki, Kurban Bayramı ne zaman? 2025 Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor?

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Kurban Bayramı ne zaman? 2025 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak, ne zaman başlıyor? - 2

2025 KURBAN BAYRAMI TARİHİ

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı dini günler takvimine göre, 2025 yılında Kurban Bayramı;

Kurban Bayramı Arefesi: 5 Haziran 2025 Perşembe

Kurban Bayramı 1. Günü: 6 Haziran 2025 Cuma

Kurban Bayramı 2. Günü: 7 Haziran 2025 Cumartesi

Kurban Bayramı 3. Günü: 8 Haziran 2025 Pazar

Kurban Bayramı 4. Günü: 9 Haziran 2025 Pazartesi

olarak kutlanacak.

Kurban Bayramı ne zaman? 2025 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak, ne zaman başlıyor? - 3

2025 KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Resmi tatil uygulamalarına göre Kurban Bayramı genellikle 4,5 gün sürmektedir. 2025 yılında bayramın arife günü Perşembe gününe denk geldiği için, resmi kurumlarda çalışanlar için yarım gün mesai yapılacak. 6-9 Haziran tarihleri arasında ise tam gün tatil olacak. Eğer hükümet ek tatil kararı alırsa, tatil süresi daha da uzayabilir.

Özellikle bayram öncesi veya sonrasında idari izin verilmesi durumunda, tatil planı yapacaklar için 5 ila 9 gün arasında değişen uzun bir tatil fırsatı oluşabilir.

Kurban Bayramı ne zaman? 2025 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak, ne zaman başlıyor? - 4

KURBAN BAYRAMI'NIN ÖNEMİ VE ANLAMI

Kurban Bayramı, Hz. İbrahim'in Allah'a olan bağlılığını göstermek için oğlu Hz. İsmail'i kurban etmeye niyetlenmesi ve Allah'ın bu bağlılığı ödüllendirerek bir koç göndermesi hadisesine dayanır. Bu olay, sadakatin ve teslimiyetin sembolü olarak İslam tarihinde büyük bir yer tutar. Müslümanlar, bu özel günlerde kurban keserek Allah'a şükranlarını sunar ve ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunur.

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