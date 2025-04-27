Kurban Bayramı ne zaman? 2025 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak, ne zaman başlıyor?

2025 Kurban Bayramı'nın idrak edileceği tarih, yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kurban Bayramı tatili, sevdiklerinizle zaman geçirmek, aile büyüklerini ziyaret etmek ve tatil planları yapmak için harika bir fırsat sunuyor. Özellikle 2025 yılında bayramın yaz aylarına denk gelmesi, deniz tatili veya kültürel geziler için büyük bir avantaj sağlayacak. Peki, Kurban Bayramı ne zaman? 2025 Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor?