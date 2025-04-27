Kurban Bayramı ne zaman? 2025 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak, ne zaman başlıyor?
Kurban Bayramı, İslam dünyası için büyük bir öneme sahip dini bayramlardan biridir. Her yıl Hicri takvime göre Zilhicce ayının 10. gününde kutlanan bu özel gün, aynı zamanda birlik, beraberlik ve paylaşmanın da simgesidir. 2025 yılında Kurban Bayramı'nın hangi tarihe denk geldiği ve bayram tatilinin kaç gün olacağı ise milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor. Peki, 2025 Kurban Bayramı ne zaman başlayacak? İşte ayrıntılar...
2025 Kurban Bayramı'nın idrak edileceği tarih, yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kurban Bayramı tatili, sevdiklerinizle zaman geçirmek, aile büyüklerini ziyaret etmek ve tatil planları yapmak için harika bir fırsat sunuyor. Özellikle 2025 yılında bayramın yaz aylarına denk gelmesi, deniz tatili veya kültürel geziler için büyük bir avantaj sağlayacak. Peki, Kurban Bayramı ne zaman? 2025 Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor?