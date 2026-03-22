Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili 9 gün mü olacak? 2026 Kurban Bayramı takvimi
22.03.2026 08:50
Tuğba Öztürk
Ramazan Bayramı'nın bugün sona erecek olması nedeniyle gözler 2026 Kurban Bayramı tarihlerine çevrildi. Tatil planlarını şimdiden yaza göre şekillendirmek isteyenlerin gözü yılın ikinci büyük dini bayramı olan Kurban Bayramı'nda. Yaz aylarını en iyi şekilde değerlendirmek isteyen vatandaşlar, "Kurban Bayramı ne zaman?,"Bayram tatili 9 gün olur mu?" sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, 2026 Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili 9 gün mü olacak?
2026 Kurban Bayramı tarihi milyonlarca vatandaşın gündeminde yer almaya başladı. Bu yıl çarşamba gününe denk gelecek olan Kurban Bayramı tatili 4 gün olacak. Hükümet tarafından alınacak kararla birlikte bayram tatili 9 güne yükselebilir. Peki, 2026 Kurban Bayramı ne zaman?
2026 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 dini günler takvimine göre Kurban Bayramı tarihleri belli oldu.
Kurban Bayramı arefesi bu yıl 26 Mayıs Salı günü idrak edilecek. Bayram tatili 27 Mayıs’ta başlarken tatil 4 gün sürecek ve 30 Mayıs bayramın son günü olacak.
2026 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
15 Ocak 2026 Miraç Kandili (Hicri 1447 Recep - 26)
2 Şubat 2026 Berat Kandili (Hicri 1447 - Şaban 14)
19 Şubat 2026 Ramazan Başlangıcı (Hicri 1447 - 1 Ramazan)
16 Mart 2026 Kadir Gecesi (Hicri 1447 - Ramazan 26)
19 Mart 2026 Ramazan Bayramı Arefe (Hicri 1447- 29 Ramazan)
20 Mart 2026 Ramazan Bayramı 1. Gün (Hicri 1447 - 1 Şevval)
21 Mart 2026 Ramazan Bayramı 2. Gün (Hicri 1447 - 2 Şevval)
22 Mart 2026 Ramazan Bayramı 3. Gün (Hicri 1447 - 3 Şevval)
26 Mayıs 2026 Kurban Bayramı Arefe (Hicri 1447 - 9 Zilhicce)
27 Mayıs 2026 Kurban Bayramı 1.Gün (Hicri 1447 - 10 Zilhicce)
28 Mayıs 2026 Kurban Bayramı 2.Gün (Hicri 1447 - 11 Zilhicce)
29 Mayıs 2026 Kurban Bayramı 3.Gün (Hicri 1447 - 12 Zilhicce)
30 Mayıs 2026 Kurban Bayramı 4.Gün (Hicri 1447 - 13 Zilhicce)
16 Haziran 2026 Hicri Yılbaşı (Hicri 1448 - 1 Muharrem)
24 Ağustos 2026 Mevlid Kandili (Hicri 1448 - 11 R.evvel)
10 Aralık 2026 Üç aylar Başlangıç (Hicri 1448 - 1 Recep)
10 Aralık 2026 Regaip Kandili (Hicri 1448 - 1 Recep)