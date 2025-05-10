Kurban Bayramı ne zaman? Bayram tatili 9 gün mü olacak? Gözler hükümete çevrildi

Kurban Bayramı tatil takvimi, haziran ayına sayılı gün kalması ve havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Bu yıl 2 günü hafta sonuna denk gelen Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olarak yapılacağı merak ediliyor. Vatandaşlar 9 günlük tatil umutlarını sürdürürken gözler hükümetin alacağı karara çevrildi. Bayram tatili süresinin uzamasıyla birlikte oteller ve tatil beldelerinde rezervasyon sıkıntısı yaşanabilir. Peki, 2025 Kurban Bayramı ne zaman? Bayram tatili 9 gün mü olacak?