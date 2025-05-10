Kurban Bayramı ne zaman? Bayram tatili 9 gün mü olacak? Gözler hükümete çevrildi
2025 Kurban Bayramı yaklaşırken vatandaşların gündeminde en çok merak edilen konulardan biri Kurban Bayramı'nın ne zaman kutlanacağı ve bayram tatilinin kaç gün süreceği oluyor. Hem çalışanlar hem de öğrenciler, resmi tatil takvimini takip ederek erkenden plan yapmak istiyor. Öte yandan geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da hükümetin alacağı kararla birlikte bayram tatili 9 güne çıkabilir. Peki, 2025 Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihte başlıyor? Bayram tatili 9 gün olacak mı?
Kurban Bayramı tatil takvimi, haziran ayına sayılı gün kalması ve havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Bu yıl 2 günü hafta sonuna denk gelen Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olarak yapılacağı merak ediliyor. Vatandaşlar 9 günlük tatil umutlarını sürdürürken gözler hükümetin alacağı karara çevrildi. Bayram tatili süresinin uzamasıyla birlikte oteller ve tatil beldelerinde rezervasyon sıkıntısı yaşanabilir. Peki, 2025 Kurban Bayramı ne zaman? Bayram tatili 9 gün mü olacak?