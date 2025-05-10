Kurban Bayramı ne zaman? Bayram tatili 9 gün mü olacak? Gözler hükümete çevrildi

2025 Kurban Bayramı yaklaşırken vatandaşların gündeminde en çok merak edilen konulardan biri Kurban Bayramı'nın ne zaman kutlanacağı ve bayram tatilinin kaç gün süreceği oluyor. Hem çalışanlar hem de öğrenciler, resmi tatil takvimini takip ederek erkenden plan yapmak istiyor. Öte yandan geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da hükümetin alacağı kararla birlikte bayram tatili 9 güne çıkabilir. Peki, 2025 Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihte başlıyor? Bayram tatili 9 gün olacak mı?

Kurban Bayramı ne zaman? Bayram tatili 9 gün mü olacak? Gözler hükümete çevrildi - 1

Kurban Bayramı tatil takvimi, haziran ayına sayılı gün kalması ve havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Bu yıl 2 günü hafta sonuna denk gelen Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olarak yapılacağı merak ediliyor. Vatandaşlar 9 günlük tatil umutlarını sürdürürken gözler hükümetin alacağı karara çevrildi. Bayram tatili süresinin uzamasıyla birlikte oteller ve tatil beldelerinde rezervasyon sıkıntısı yaşanabilir. Peki, 2025 Kurban Bayramı ne zaman? Bayram tatili 9 gün mü olacak?

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Kurban Bayramı ne zaman? Bayram tatili 9 gün mü olacak? Gözler hükümete çevrildi - 2

2025 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı 2025 dini günler takvimine göre Kurban Bayramı şu tarihlerde idrak edilecek;

Kurban Bayramı Arefesi: 5 Haziran 2025 Perşembe

Kurban Bayramı 1. Günü: 6 Haziran 2025 Cuma

Kurban Bayramı 2. Günü: 7 Haziran 2025 Cumartesi

Kurban Bayramı 3. Günü: 8 Haziran 2025 Pazar

Kurban Bayramı 4. Günü: 9 Haziran 2025 Pazartesi

Kurban Bayramı ne zaman? Bayram tatili 9 gün mü olacak? Gözler hükümete çevrildi - 3

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN MÜ OLACAK?

Diyanet takvimine göre 5 Haziran Perşembe günü arefe, 6-9 Haziran arası ise bayram günleri olarak belirlenmiş durumda. Bu takvime göre, 2, Haziran Pazartesi, 3 Haziran Salı ve 4 Haziran Çarşamba günlerinin de idari izin kapsamına alınması durumunda, tatil süresi toplamda 9 güne çıkabilir.

Kurban Bayramı ne zaman? Bayram tatili 9 gün mü olacak? Gözler hükümete çevrildi - 4

Özellikle kamu çalışanları için bu tür uzun tatiller geçmiş yıllarda da uygulanmıştı. Eğer 2, 3 ve 4 Haziran günleri tatil ilan edilirse, Kurban Bayramı tatili 31 Mayıs Cumartesi günü başlayıp 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek. Böylece vatandaşlar 9 günlük kesintisiz bir tatil yapma şansı elde edecek.

Kurban Bayramı ne zaman? Bayram tatili 9 gün mü olacak? Gözler hükümete çevrildi - 5

TATİL İÇİN ERKEN REZERVASYON ÖNEMLİ

Tatilin uzama ihtimali nedeniyle vatandaşların otel rezervasyonları, seyahat planları ve bayram alışverişleri için erken davranması öneriliyor. Özellikle popüler tatil bölgelerinde yer bulmak zorlaşabilir.

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