Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili 9 gün olacak mı? Gözler Kabine toplantısında
27.04.2026 09:26
NTV - Haber Merkezi
2026 Kurban Bayramı tarihi yaklaşırken, vatandaşlar da bayram tatilinin 9 gün olup olmayacağını merakla bekliyor. Kurban Bayramı arefesinin bu yıl salı gününe, bayramın birinci gününün ise çarşamba gününe denk gelmesiyle 9 günlük tatil olma ihtimali arttı. Gözler ise yapılacak Kabine Toplantısı sonrasında hükümetin alacağı karara çevrildi. Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili 9 gün olacak mı?
2026 Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimine göre bu yıl mayıs ayının sonuna denk gelen bayramda en çok merak edilen konu ise 9 günlük tatil ihtimali oldu. 26 Mayıs Salı günü arefe günü ile başlayacak olan süreçte, pazartesi gününün birleştirilip birleştirilmeyeceği tatilcilerin gündeminde. Peki, Kurban Bayramı ne zaman? Bayram tatili 9 gün olacak mı?
2026 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
2026 yılında Kurban Bayramı, baharın son günlerinde idrak edilecek. Takvime göre bayramın arifesi Salı gününe, birinci günü ise Çarşamba gününe denk geliyor.
İşte gün gün 2026 Kurban Bayramı takvimi:
Kurban Bayramı Arifesi: 26 Mayıs 2026 (Salı) - Yarım Gün Tatil
Kurban Bayramı 1. Gün: 27 Mayıs 2026 (Çarşamba)
Kurban Bayramı 2. Gün: 28 Mayıs 2026 (Perşembe)
Kurban Bayramı 3. Gün: 29 Mayıs 2026 (Cuma)
Kurban Bayramı 4. Gün: 30 Mayıs 2026 (Cumartesi)
BAYRAM TATİLİ 9 GÜN MÜ OLACAK?
2026 Kurban Bayramı arife günü 26 Mayıs Salı gününe denk geliyor. Bayramın birinci gününün Çarşamba olması ise 9 günlük tatil ihtimalini güçlendiriyor. Eğer Pazartesi ve Salı günleri hükümet tarafından idari izin kapsamına alınırsa, kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan birçok vatandaş, hafta sonu tatilleriyle birlikte toplamda 9 gün tatil yapma fırsatı yakalayacak.
GÖZLER KABİNE'YE ÇEVRİLDİ
Hükümetin 23 Nisan tarihinde gerçekleştirdiği Kabine toplantısında Kurban Bayramı tatiliyle ilgili bir konu gündemde yer almadı.
Gözler ise mayıs ayının ilk haftalarında yapılacak olan Kabine toplantısına çevrildi. Hükümet tarafından yapılacak yeni Kabine toplantısında Kurban Bayramı tatilinin gündeme gelmesi bekleniyor.