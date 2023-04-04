Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün? (2023 Diyanet Kurban Bayramı tarihleri)

2023 Kurban Bayramı için tarih araştırmaları başladı. Bu yıl haziran ayına denk gelen Kurban Bayramı, tatil planı yapan birçok kişi için fırsat yaratacak. Bu yıl bayram tatili, hafta sonu tatiliyle birleştirildiği takdirde ise 9 gün olacak. Peki, Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün?