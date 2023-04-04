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Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün? (2023 Diyanet Kurban Bayramı tarihleri)

Kurban Bayramı tarihi, nisan ayına gelinmesiyle birlikte birçok kişi tarafından sorgulanmaya başladı. Yılın ikinci bayramı olan Kurban Bayramı, Ramazan Bayramı'nın sona ermesiyle birlikte gündeme gelecek. Yaz aylarında tatil için plan yapan vatandaşlar ise bayram tatilinin kaç gün olacağını merak ediyor. Peki, Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün?

Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün? (2023 Diyanet Kurban Bayramı tarihleri) - 1

2023 Kurban Bayramı için tarih araştırmaları başladı. Bu yıl haziran ayına denk gelen Kurban Bayramı, tatil planı yapan birçok kişi için fırsat yaratacak. Bu yıl bayram tatili, hafta sonu tatiliyle birleştirildiği takdirde ise 9 gün olacak. Peki, Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün?

TÜRKİYE HABERLERİ

Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün? (2023 Diyanet Kurban Bayramı tarihleri) - 2

2023 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2023 Kurban Bayramı tarihleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini takvim sonrasında belli oldu.

Buna göre; Kurban Bayramı'nın 1. günü bu yıl 28 Haziran'da idrak edilecek. Bayram 1 Temmuz Cumartesi akşamı sona erecek. Böylelikle vatandaşlar pazar günüyle beraber toplamda 5 gün tatil yapma fırsatı yakalayacak.

Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün? (2023 Diyanet Kurban Bayramı tarihleri) - 3

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Kurban Bayramı tatilinin bu yıl kaç gün olacağı, şimdiden yaz tatili planlaması yapan kişiler tarafından sorgulanıyor.

2023 Kurban Bayramı bu yıl 28 Haziran Çarşamba gününe denk geliyor. 26 Haziran Pazartesi ve 27 Haziran Salı günü de hükümet tarafından tatil ilan edilirse, bayram tatili hafta sonu tatilleriyle beraber toplamda 9 gün olmuş olacak.

Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün? (2023 Diyanet Kurban Bayramı tarihleri) - 4

KURBAN BAYRAMI TAKVİMİ

Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı

Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba

Kurban Bayramı 2.Gün- 29 Haziran Perşembe

Kurban Bayramı 3.Gün- 30 Haziran Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün- 1 Temmuz Cumartesi

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