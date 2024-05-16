Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, kaç gün tatil olacak? Bayram tatili 9 gün mü? (2024 Diyanet Kurban Bayramı takvimi)
Kurban Bayramı tatilinin başlayacağı tarihle ilgili sorgulamalar başladı. 2024 Kurban Bayramı'nın idrak edilmesine kısa bir zaman kala, on binlerce vatandaş tatil hazırlığı yapıyor. Bu yıl Kurban Bayramı'nın hangi güne geldiği ve bayram tatilinin kaç gün olacağı, tatile çıkacak olan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Peki, 2024 Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, kaç gün tatil olacak? Bayram tatili 9 gün mü?
2024 Kurban Bayramı tatili için geri sayım başladı. Bu yıl haziran ayına denk gelen Kurban Bayramı tatili, yine turizme büyük katkıda bulunacak. Yüz binlerce vatandaş tatile çıkmak için gün sayarken, plan program yapmak isteyenler ise Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağını sorguluyor. Kurban Bayramı ne zaman? Bayram tatili kaç gün, 9 gün mü olacak?