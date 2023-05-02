Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün olacak? (2023 Kurban Bayramı tarihleri)

2023 Kurban Bayramı tarihleri, hem dini vazifelerini yerine getirmek hem de tatil planı yapacak olan yüz binlerce kişi tarafından sorgulanıyor. Mübarek Kurban Bayramı öncesinde, Diyanet tarafından yayımlanan 2023 dini takvimiyle birlikte, Kurban Bayramı tarihleri belli oldu. Peki, Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün olacak?