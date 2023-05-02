Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün olacak? (2023 Kurban Bayramı tarihleri)

Kurban Bayramı tarihi, yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte tatil planı yapacak olan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Bu yıl haziran ayının son günlerine doğru başlayacak olan Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı ise merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 dini takvimiyle birlikte, bayram tarihleri açıklandı. Peki, 2023 Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün olacak?

Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün olacak? (2023 Kurban Bayramı tarihleri) - 1

2023 Kurban Bayramı tarihleri, hem dini vazifelerini yerine getirmek hem de tatil planı yapacak olan yüz binlerce kişi tarafından sorgulanıyor. Mübarek Kurban Bayramı öncesinde, Diyanet tarafından yayımlanan 2023 dini takvimiyle birlikte, Kurban Bayramı tarihleri belli oldu. Peki, Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün olacak?

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Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün olacak? (2023 Kurban Bayramı tarihleri) - 2

2023 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2023 Kurban Bayramı tarihleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini takvim sonrasında belli oldu.

Buna göre; Kurban Bayramı'nın 1. günü bu yıl 28 Haziran'da idrak edilecek. Bayram, 1 Temmuz Cumartesi akşamı sona erecek. Böylelikle vatandaşlar pazar günüyle beraber toplamda 5 gün tatil yapma fırsatı yakalayacak.

Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün olacak? (2023 Kurban Bayramı tarihleri) - 3

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Kurban Bayramı tatilinin bu yıl kaç gün olacağı, şimdiden yaz tatili planlaması yapan kişiler tarafından sorgulanıyor.

2023 Kurban Bayramı bu yıl 28 Haziran Çarşamba gününe denk geliyor. 26 Haziran Pazartesi ve 27 Haziran Salı günü de hükümet tarafından tatil ilan edilirse, bayram tatili hafta sonu tatilleriyle beraber toplamda 9 gün olmuş olacak.

Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün olacak? (2023 Kurban Bayramı tarihleri) - 4

KURBAN BAYRAMI TAKVİMİ

Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı

Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba

Kurban Bayramı 2.Gün- 29 Haziran Perşembe

Kurban Bayramı 3.Gün- 30 Haziran Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün- 1 Temmuz Cumartesi

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