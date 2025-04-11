Kurban Bayramı ne zaman? Diyanet takvimine göre 2025 Kurban Bayramı tarihleri
Kurban Bayramı, İslam dünyasında önemli bir dini bayram olup, kurban ibadetiyle birlikte paylaşma ve dayanışma duygularının pekiştirildiği bir dönemdir. Bayramın yaz aylarına denk gelmesi nedeniyle, vatandaşlar tatil planlarını bu tarihlere göre yapmaya başladı. Peki, Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı'na kaç gün kaldı?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2025 yılı dini takvimine göre, Kurban Bayramı 6 Haziran Cuma günü başlayacak ve 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek. Bayramın arefe günü ise 5 Haziran Perşembe olarak belirlendi.