Kurban Bayramı ne zaman? Diyanet takvimine göre 2025 Kurban Bayramı tarihleri

Kurban Bayramı, İslam dünyasında önemli bir dini bayram olup, kurban ibadetiyle birlikte paylaşma ve dayanışma duygularının pekiştirildiği bir dönemdir. Bayramın yaz aylarına denk gelmesi nedeniyle, vatandaşlar tatil planlarını bu tarihlere göre yapmaya başladı. Peki, Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı'na kaç gün kaldı?

Kurban Bayramı ne zaman? Diyanet takvimine göre 2025 Kurban Bayramı tarihleri - 1

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2025 yılı dini takvimine göre, Kurban Bayramı 6 Haziran Cuma günü başlayacak ve 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek. Bayramın arefe günü ise 5 Haziran Perşembe olarak belirlendi.

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Kurban Bayramı ne zaman? Diyanet takvimine göre 2025 Kurban Bayramı tarihleri - 2

AREFE VE  BAYRAM GÜNLERİ

5 Haziran 2025 Perşembe: Arefe Günü​

6 Haziran 2025 Cuma: Bayramın 1. Günü​

7 Haziran 2025 Cumartesi: Bayramın 2. Günü​

8 Haziran 2025 Pazar: Bayramın 3. Günü​

9 Haziran 2025 Pazartesi: Bayramın 4. Günü

Kurban Bayramı ne zaman? Diyanet takvimine göre 2025 Kurban Bayramı tarihleri - 3

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Toplamda 4 gün sürecek olan Kurban Bayramı, hafta sonuyla birleşerek 3 günlük bir tatil imkânı sunuyor. Ancak, bayram tatilinin 9 güne çıkarılıp çıkarılmayacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kurban Bayramı ne zaman? Diyanet takvimine göre 2025 Kurban Bayramı tarihleri - 4

Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi, Kurban Bayramı tatilinin de uzatılması ihtimali bulunuyor.

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