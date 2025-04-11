Kurban Bayramı ne zaman? Diyanet takvimine göre 2025 Kurban Bayramı tarihleri

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Toplamda 4 gün sürecek olan Kurban Bayramı, hafta sonuyla birleşerek 3 günlük bir tatil imkânı sunuyor. Ancak, bayram tatilinin 9 güne çıkarılıp çıkarılmayacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.