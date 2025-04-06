Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek? Bayram tatili 9 gün olur mu? (2025 Diyanet Kurban Bayramı tarihi)
Kurban Bayramı'nın bu yıl ne zaman idrak edileceğiyle ilgili tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Yılın ilk bayramı olan Ramazan Bayramı'nın sona ermesiyle birlikte gözler 2025 Kurban Bayramı tarihine çevrildi. Kurban Bayramı'nda hem dini vazifelerini yerine getirip hem de tatil planı yapacak olan vatandaşlar gözlerini arefe günü ve bayram tatili tarihlerine çevirdi. Peki, 2025 Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek? Bayram tatili 9 gün olur mu?
2025 Kurban Bayramı tatili için geri sayım başladı. Bu yıl haziran ayına denk gelen Kurban Bayramı, tatil planı yapmak isteyen vatandaşlara da fırsat kapısı aralayacak. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimiyle birlikte, bayram tatilinin bu yıl hangi tarihlere denk geldiği belli oldu. Peki, 2025 Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek? Bayram tatili 9 gün olur mu?