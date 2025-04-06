Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek? Bayram tatili 9 gün olur mu? (2025 Diyanet Kurban Bayramı tarihi)

Kurban Bayramı'nın bu yıl ne zaman idrak edileceğiyle ilgili tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Yılın ilk bayramı olan Ramazan Bayramı'nın sona ermesiyle birlikte gözler 2025 Kurban Bayramı tarihine çevrildi. Kurban Bayramı'nda hem dini vazifelerini yerine getirip hem de tatil planı yapacak olan vatandaşlar gözlerini arefe günü ve bayram tatili tarihlerine çevirdi. Peki, 2025 Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek? Bayram tatili 9 gün olur mu?

Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek? Bayram tatili 9 gün olur mu? (2025 Diyanet Kurban Bayramı tarihi) - 1

2025 Kurban Bayramı tatili için geri sayım başladı. Bu yıl haziran ayına denk gelen Kurban Bayramı, tatil planı yapmak isteyen vatandaşlara da fırsat kapısı aralayacak. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimiyle birlikte, bayram tatilinin bu yıl hangi tarihlere denk geldiği belli oldu. Peki, 2025 Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek? Bayram tatili 9 gün olur mu?

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Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek? Bayram tatili 9 gün olur mu? (2025 Diyanet Kurban Bayramı tarihi) - 2

2025 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimi sonrasında Kurban Bayramı tarihleri belli oldu.

Buna göre; 2025 Kurban Bayramı, 6 Haziran 2025 Cuma günü başlayacak ve 9 Haziran 2025 Pazartesi sona erecek.

Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek? Bayram tatili 9 gün olur mu? (2025 Diyanet Kurban Bayramı tarihi) - 3

AREFE GÜNÜ VE BAYRAM TATİLİ GÜNLERİ

4 gün sürecek olan Kurban Bayramı arefesi 5 Haziran 2025 Perşembe günü idrak edilecek. 6-7-8-9 Haziran tarihleri ise bayram tatili olacak.

6 Haziran 2025 Cuma günü başlayacak olan Kurban Bayramı tatili, 9 Haziran Pazartesi gününe kadar sürecek.

Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek? Bayram tatili 9 gün olur mu? (2025 Diyanet Kurban Bayramı tarihi) - 4

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLUR MU?

Hükümet tarafından alınan kararlarla bayram tatilleri 9 güne çıkabiliyor. 2025 Ramazan Bayramı'nda alınan kararla birlikte bayram tatili 9 güne çıkartılmıştı. Şimdi gözler Kurban Bayramı tatiline çevrildi.

Bu yıl haziran ayında idrak edilecek olan Kurban Bayramı tatili cuma gününe denk geliyor ve pazartesi günü sona eriyor. 10-13 Haziran tarihlerinde 4 iş günü olması nedeniyle bu yıl bayram tatilinin yalnızca 4 gün olacağı öngörülüyor.

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