Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek? Bayram tatili 9 gün olur mu? (2025 Diyanet Kurban Bayramı tarihi)

2025 Kurban Bayramı tatili için geri sayım başladı. Bu yıl haziran ayına denk gelen Kurban Bayramı, tatil planı yapmak isteyen vatandaşlara da fırsat kapısı aralayacak. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimiyle birlikte, bayram tatilinin bu yıl hangi tarihlere denk geldiği belli oldu. Peki, 2025 Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek? Bayram tatili 9 gün olur mu?