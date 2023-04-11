Kurban Bayramı ne zaman? İşte 2023 Kurban Bayramı tarihi

Kurban Bayramı takvimine yönelik araştırmalar haftalar öncesinden başladı. Bu yıl yaz aylarına denk gelen Kurban Bayramı haziran ayında idrak edilecek
2023 Kurban Bayramı tarihleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvimle belli oldu.
Kurban Bayramı'nın 1. günü bu yıl 28 Haziran'a denk gelecek. 4 gün sürecek bayram, 1 Temmuz Cumartesi akşamı sona erecek. Böylelikle vatandaşlar pazar günüyle beraber toplamda 5 gün tatil yapma fırsatı yakalayacak.
Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 148). Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 252-256; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, IX, 452-453). Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi şart değildir.