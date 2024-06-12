Kurban Bayramı öncesi beklenen yoğunluk oluşmadı! Eminönü'nde cadde ve sokaklar boş kaldı

"ŞU ANDA BAYRAM HEYECANI, YOĞUNLUĞU YOK"

Eminönü’nde kalabalığın sıcaklardan dolayı oluşmadığını söyleyen tatlıcı Yasin Kandemir, "Bayrama 3 gün kaldı şu an hiç kimse yok, herkes evinde. Eski bayramları göremiyoruz biz artık. Eskiden buralar bu saatlerde ana baba günü oluyordu, şu anda boş" diye konuştu.



Eminönü’nde kuruyemişçi dükkanı olan Muhittin Tan ise "Bayram heyecanı, yoğunluğu yok. Sakin geçiyor, artık sıcaklardan mı havadan mı bilmiyorum insanlar yok, çıkmıyorlar dışarıya. Bu bayram kimse yok. Biz de düşünüyoruz, acaba müşteri neden yok diye. Millet sıcaktan mı gelmiyor yoksa imkanları mı elvermiyor bilmiyoruz, sadece bekliyoruz. Bundan sonra yoğunluk olmaz, 10 gün önceden yoğunluk oluyordu. Bir heyecan geliyordu, kalabalık oluyordu, bu bayram yok" ifadelerini kullandı.