Kurban Bayramı öncesi beklenen yoğunluk oluşmadı! Eminönü'nde cadde ve sokaklar boş kaldı
İstanbul'da, bayram alışverişinin merkezi olarak bilinen Eminönü’nde bu yıl beklenen yoğunluk oluşmadı. Beklediği kalabalığı bulamayan esnaf, aşırı sıcaklar nedeniyle müşteri gelmediğini söylerken vatandaşlar ise pahalılıktan şikayet etti.
Her yıl bayramlardan önce vatandaşların bayram alışverişi için tercih ettiği ve yoğun kalabalıkların oluştuğu Eminönü’nde bu yıl beklenen yoğunluk oluşmadı. Gün içerisinde gelen müşterilerin çoğunluğunun turist olduğu görülen Mısır çarşısı ve çevresindeki dükkanlarda, bayram öncesi hareketlilik görülmedi. Hissedilen sıcaklığın 35-36 derecelere ulaştığı İstanbul’da esnaf, sıcakların etkisiyle müşteri gelmediğini söylerken az sayıda bulunan vatandaşlar, pahalılıktan dolayı alışveriş yapamadıklarını ifade etti.