Kurban Bayramı öncesi gözler ücretsiz yollarda: Bayramda hangi köprüler ve otoyollar ücretsiz? Otoyollar ne zaman ücretsiz olacak?

Bayram tatiline kısa bir zaman kala, ücretsiz köprü ve otoyollar vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Kurban Bayramı tatili boyunca devletin işlettiği köprü ve otoyolların ücretsiz olmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte bayramda ücretsiz olacak olan köprü ve otoyollar.