Kurban Bayramı öncesi gözler ücretsiz yollarda: Bayramda hangi köprüler ve otoyollar ücretsiz? Otoyollar ne zaman ücretsiz olacak?
Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla birlikte tatil yapmaya hazırlanan vatandaşlar, bayramda hangi köprüler ve otoyolların ücretsiz olduğunu merak ediyor. Resmi Gazete'de yayımlanan karar doğrultusunda bayram boyunca devlete ait tüm köprüler ve otoyollar ücretsiz olacak. Peki, otoyollar ne zaman ücretsiz olacak? Hangi köprüler ve otoyollar ücretsiz?
Bayram tatiline kısa bir zaman kala, ücretsiz köprü ve otoyollar vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Kurban Bayramı tatili boyunca devletin işlettiği köprü ve otoyolların ücretsiz olmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte bayramda ücretsiz olacak olan köprü ve otoyollar.