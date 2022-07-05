Kurban Bayramı öncesi otogarlarda yoğunluk başladı

Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar, İstanbul'daki otogarlarda yoğunluk oluşturdu. Biletlere olan yoğun talep esnafın yüzünü güldürdü.

Haberler - İHA 05.07.2022 - 14:30

Kurban Bayramı öncesi otogarlarda yoğunluk başladı - 1

İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bayram hareketliliği başladı. 9 gün sürecek Kurban Bayramı tatilinde vatandaşlar, İstanbul'daki otogarlara akın etti.

Kimi vatandaşlar bilet fiyatlarını normal bulurken kimileri de pahalı buldu.

Kurban Bayramı öncesi otogarlarda yoğunluk başladı - 2

Bayram tatili nedeniyle şehir dışına gitmek için otogarda yoğunluk oluşturan vatandaşlar, esnafın da yüzünü güldürdü. Otobüsler tam kapasite yola çıkarken firmalar ek seferlere başladı.

Kurban Bayramı öncesi otogarlarda yoğunluk başladı - 3

Bilet fiyatları ise ortalama 500-750 lira arası değişiyor. Otogarlardaki yoğunluksa Kurban Bayramı'nın 1. gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

Kurban Bayramı öncesi otogarlarda yoğunluk başladı - 4

"YOLCU KAPASİTESİ DOLDU"

Yoğunluk nedeniyle yolcu kapasitesinin dolduğunu belirten Yazıhaneci Abdurrahman Sarı, "Otogarın ortalamasıyla Ankara'ya kadar 350-400 TL civarında Ordu, Tokat, Sivas civarları 500 TL daha ileri gittiğinizde 600-700 liraya kadar bilet fiyatları var. Fiyatların yüksek olmasına rağmen Anadolu'ya yoğun ilgi var. Yolcu kapasitesi doldu. Ben normalde 3 servis yapıyordum Tokat Erbaa'ya, şu anda 7 servise çıkardım" diye konuştu.

Kurban Bayramı öncesi otogarlarda yoğunluk başladı - 5

Bayram tatilini Balıkesir'de geçireceğini söyleyen Arzu Selamet, "Bileti bugün aldım. Bir tane alabildim 7 yaşındaki kızıma alamadım. Onu kucağıma alacağım. Hayat şartları malum. Fiyatlar yüksek" dedi.

Kurban Bayramı öncesi otogarlarda yoğunluk başladı - 6

Yoğunluğun fazla olması nedeniyle ilave araçların kalktığını dile getiren Yazıhaneci Kenan Yaver, "Erzincan'a 500-550 lira kesiyoruz. Diğer firmalar 750-650 de kesebiliyor. Yoğunluk çok olduğundan ilave arabalar kalkıyor. Böyle de olunca fiyatlar şişiyor" şeklinde konuştu.

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