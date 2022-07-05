Kurban Bayramı öncesi otogarlarda yoğunluk başladı

"YOLCU KAPASİTESİ DOLDU"

Yoğunluk nedeniyle yolcu kapasitesinin dolduğunu belirten Yazıhaneci Abdurrahman Sarı, "Otogarın ortalamasıyla Ankara'ya kadar 350-400 TL civarında Ordu, Tokat, Sivas civarları 500 TL daha ileri gittiğinizde 600-700 liraya kadar bilet fiyatları var. Fiyatların yüksek olmasına rağmen Anadolu'ya yoğun ilgi var. Yolcu kapasitesi doldu. Ben normalde 3 servis yapıyordum Tokat Erbaa'ya, şu anda 7 servise çıkardım" diye konuştu.