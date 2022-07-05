Kurban Bayramı öncesi otogarlarda yoğunluk başladı

Haberler - İHA 05.07.2022 - 14:30
İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bayram hareketliliği başladı. 9 gün sürecek Kurban Bayramı tatilinde vatandaşlar, İstanbul'daki otogarlara akın etti.
Kimi vatandaşlar bilet fiyatlarını normal bulurken kimileri de pahalı buldu.
Bayram tatili nedeniyle şehir dışına gitmek için otogarda yoğunluk oluşturan vatandaşlar, esnafın da yüzünü güldürdü. Otobüsler tam kapasite yola çıkarken firmalar ek seferlere başladı.
Bilet fiyatları ise ortalama 500-750 lira arası değişiyor. Otogarlardaki yoğunluksa Kurban Bayramı'nın 1. gününe kadar devam etmesi bekleniyor.
Yoğunluk nedeniyle yolcu kapasitesinin dolduğunu belirten Yazıhaneci Abdurrahman Sarı, "Otogarın ortalamasıyla Ankara'ya kadar 350-400 TL civarında Ordu, Tokat, Sivas civarları 500 TL daha ileri gittiğinizde 600-700 liraya kadar bilet fiyatları var. Fiyatların yüksek olmasına rağmen Anadolu'ya yoğun ilgi var. Yolcu kapasitesi doldu. Ben normalde 3 servis yapıyordum Tokat Erbaa'ya, şu anda 7 servise çıkardım" diye konuştu.
Bayram tatilini Balıkesir'de geçireceğini söyleyen Arzu Selamet, "Bileti bugün aldım. Bir tane alabildim 7 yaşındaki kızıma alamadım. Onu kucağıma alacağım. Hayat şartları malum. Fiyatlar yüksek" dedi.
Yoğunluğun fazla olması nedeniyle ilave araçların kalktığını dile getiren Yazıhaneci Kenan Yaver, "Erzincan'a 500-550 lira kesiyoruz. Diğer firmalar 750-650 de kesebiliyor. Yoğunluk çok olduğundan ilave arabalar kalkıyor. Böyle de olunca fiyatlar şişiyor" şeklinde konuştu.