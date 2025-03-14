Kurban Bayramı takvimi 2025: Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek?
Kurban Bayramı tatili için tarih araştırmaları başladı. Havaların mart ayı itibarıyla ısınmaya başlamasıyla birlikte 2025 Kurban Bayramı takvimi merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 yılı dini günler takvimiyle birlikte Kurban Bayramı tarihleri belli oldu. Peki, 2025 Kurban Bayramı ne zaman?
2025 Kurban Bayramı tatilinin ne zaman başlayacağı, hem dini vazifelerini yerine getirmek hem de tatilin keyfini sürmek isteyen kişilerin gündeminde yer alıyor. Bu yıl hafta sonu tatilleriyle Kurban Bayramı'nı birleştirecek olan vatandaşlar 10 güne yakın tatil imkanı bulacak. Peki, 2025 Kurban Bayramı ne zaman?