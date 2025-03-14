Kurban Bayramı takvimi 2025: Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek?

2025 Kurban Bayramı tatilinin ne zaman başlayacağı, hem dini vazifelerini yerine getirmek hem de tatilin keyfini sürmek isteyen kişilerin gündeminde yer alıyor. Bu yıl hafta sonu tatilleriyle Kurban Bayramı'nı birleştirecek olan vatandaşlar 10 güne yakın tatil imkanı bulacak. Peki, 2025 Kurban Bayramı ne zaman?