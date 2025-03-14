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Kurban Bayramı takvimi 2025: Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek?

Kurban Bayramı tatili için tarih araştırmaları başladı. Havaların mart ayı itibarıyla ısınmaya başlamasıyla birlikte 2025 Kurban Bayramı takvimi merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 yılı dini günler takvimiyle birlikte Kurban Bayramı tarihleri belli oldu. Peki, 2025 Kurban Bayramı ne zaman?

Kurban Bayramı takvimi 2025: Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek? - 1

2025 Kurban Bayramı tatilinin ne zaman başlayacağı, hem dini vazifelerini yerine getirmek hem de tatilin keyfini sürmek isteyen kişilerin gündeminde yer alıyor. Bu yıl hafta sonu tatilleriyle Kurban Bayramı'nı birleştirecek olan vatandaşlar 10 güne yakın tatil imkanı bulacak. Peki, 2025 Kurban Bayramı ne zaman?

TÜRKİYE HABERLERİ

Kurban Bayramı takvimi 2025: Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek? - 2

2025 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimi sonrasında Kurban Bayramı tarihleri belli oldu.

Buna göre; 2025 Kurban Bayramı, 6 Haziran 2025 Cuma günü başlayacak ve 9 Haziran 2025 Pazartesi sona erecek.

Kurban Bayramı takvimi 2025: Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek? - 3

BAYRAM TATİLİ GÜNLERİ

4 gün sürecek olan Kurban Bayramı arefesi 5 Haziran 2025 Perşembe günü idrak edilecek. 6-7-8-9 Haziran tarihleri ise bayram tatili olacak.

Kurban Bayramı takvimi 2025: Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek? - 4

2025 KURBAN BAYRAMI TAKVİMİ

Kurban Bayramı Arife – 5 Haziran 2025 Perşembe

Kurban Bayramı 1. Gün – 6 Haziran 2025 Cuma

Kurban Bayramı 2. Gün – 7 Haziran 2025 Cumartesi

Kurban Bayramı 3. Gün – 8 Haziran 2025 Pazar

Kurban Bayramı 4. Gün – 9 Haziran 2025 Pazartesi

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