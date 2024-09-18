Kurban Bayramı takvimi 2025: Kurban Bayramı önümüzdeki yıl ne zaman, hangi ay?
Kurban Bayramı'nın önümüzdeki yıl ne zaman idrak edileceğiyle ilgili tarih araştırmaları sürüyor. Her yıl olduğu gibi 2025 Kurban Bayramı'nda dini vazifelerini yerine getirecek ve bayramda tatil planı yapacak olan vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimini araştırmaya başladı. Peki, 2025 Kurban Bayramı önümüzdeki yıl ne zaman, hangi ay?
2025 Kurban Bayramı tarihi tüm İslam camiasının merak edip, araştırdığı konular arasında yer almaya başladı. Kurban Bayramı'nda hem ibadetlerini yerine getirmek hem de şimdiden bir tatil planı yapmak isteyen birçok kişi, önümüzdeki yıl Kurban Bayramı için tarihleri merak ediyor. Peki, 2025 Kurban Bayramı önümüzdeki yıl ne zaman, hangi ay?