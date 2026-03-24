Kurban Bayramı takvimi 2026: Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün tatil olacak?
24.03.2026 13:14
Tuğba Öztürk
Kurban Bayramı tarihi, Ramazan Bayramı'nın sona ermesiyle birlikte vatandaşların gündeminde yer alıyor. Tatil planlarını bayram tarihlerine göre ayarlamak isteyen vatandaşlar, 2026 Kurban Bayramı'nın bu yıl hangi tarihe denk geldiğini araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 dini günler takvimi sonrasında bayram tarihleri belli olmuştu. Peki, 2026 Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün tatil olacak?
Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Hem kurban ibadetlerini gerçekleştirecek hem de tatil planı yapacak olan vatandaşlar, Kurban Bayramı'nın ne zamana denk geldiğini sorgulamaya başladı. Peki, 2026 Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün tatil olacak?
2026 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 dini günler takvimine göre Kurban Bayramı tarihleri belli oldu.
Kurban Bayramı arefesi bu yıl 26 Mayıs Salı günü idrak edilecek. Bayram tatili 27 Mayıs’ta başlarken tatil 4 gün sürecek ve 30 Mayıs bayramın son günü olacak.
2026 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
15 Ocak 2026 Miraç Kandili (Hicri 1447 Recep - 26)
2 Şubat 2026 Berat Kandili (Hicri 1447 - Şaban 14)
19 Şubat 2026 Ramazan Başlangıcı (Hicri 1447 - 1 Ramazan)
16 Mart 2026 Kadir Gecesi (Hicri 1447 - Ramazan 26)
19 Mart 2026 Ramazan Bayramı Arefe (Hicri 1447- 29 Ramazan)
20 Mart 2026 Ramazan Bayramı 1. Gün (Hicri 1447 - 1 Şevval)
21 Mart 2026 Ramazan Bayramı 2. Gün (Hicri 1447 - 2 Şevval)
22 Mart 2026 Ramazan Bayramı 3. Gün (Hicri 1447 - 3 Şevval)
26 Mayıs 2026 Kurban Bayramı Arefe (Hicri 1447 - 9 Zilhicce)
27 Mayıs 2026 Kurban Bayramı 1.Gün (Hicri 1447 - 10 Zilhicce)
28 Mayıs 2026 Kurban Bayramı 2.Gün (Hicri 1447 - 11 Zilhicce)
29 Mayıs 2026 Kurban Bayramı 3.Gün (Hicri 1447 - 12 Zilhicce)
30 Mayıs 2026 Kurban Bayramı 4.Gün (Hicri 1447 - 13 Zilhicce)
16 Haziran 2026 Hicri Yılbaşı (Hicri 1448 - 1 Muharrem)
24 Ağustos 2026 Mevlid Kandili (Hicri 1448 - 11 R.evvel)
10 Aralık 2026 Üç aylar Başlangıç (Hicri 1448 - 1 Recep)
10 Aralık 2026 Regaip Kandili (Hicri 1448 - 1 Recep)