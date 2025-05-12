Kurban Bayramı tatili 9 gün mü olacak? 2025 Memurlar idari izin yapacak mı, özel sektör kaç gün tatil olacak?

Kurban Bayramı tatili için geri sayım başladı. Özel sektör çalışanları, memurlar, öğrenciler bayram tatili süresine göre hareket edecek. Özellikle yaz aylarının gelmesiyle birlikte tatil planı yapacaklar bayram tatilini bekliyor. Kurban Bayramı tarihleri, hicri takvime göre hesaplandığından miladi takvimde her yıl farklı günlere denk geliyor. Bayram tatili boyunca birçok kamu kurumu kapalı olurken benzer şekilde okullar ve üniversitelerde eğitim faaliyetlerine ara verecek. Peki Kurban Bayramı tatili 9 gün mü olacak, ne zaman başlayacak? İşte, 2025 Kurban Bayramı tarihler ve tatil süresi…

Kurban Bayramı tatili 9 gün mü olacak? 2025 Memurlar idari izin yapacak mı, özel sektör kaç gün tatil olacak? - 1

Kurban Bayramı tatili boyunca bankalar, noterler, nüfus müdürlükleri, kaymakamlıklar, valilikler, belediyeler, okullar, üniversiteler ve diğer birçok kurum kapalı olacak. Bayramda özellikle seyahat edecekler ve tatil planı yapacaklar ise bayram tatili süresine göre hareket edecek. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı’na idari izin eklenerek bayram tatili süresi 9 güne uzatılmıştı. Kurban Bayramı’nın arefe günü ve ilk günü hafta içine denk gelecek. Son günü ise haftanın ilk günü olan Pazartesi olacak. Özel sektör çalışanları ve memurlar ise bayram tatiline odaklandı. Peki Kurban Bayramı tatili 9 gün olur mu? İşte, konuyla ilgili son gelişmeler…

TÜRKİYE HABERLERİ

Kurban Bayramı tatili 9 gün mü olacak? 2025 Memurlar idari izin yapacak mı, özel sektör kaç gün tatil olacak? - 2

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

Kurban Bayramı tatili normal şartlarda arefe günüyle birlikte 4.5 gün sürüyor. Bayram tatilinin 9 gün olmasına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Memurlara idari izin verilmesi durumunda tatil süresi 9 güne uzatılabilecek. Kurban Bayramı takvimi şu şekilde;

Arefe: 5 Haziran 2025 Perşembe

1. Gün: 6 Haziran 2025 Cuma

2. Gün: 7 Haziran 2025 Cumartesi

3. Gün: 8 Haziran 2025 Pazar

4. Gün: 9 Haziran 2025 Pazartesi

Kurban Bayramı tatili 9 gün mü olacak? 2025 Memurlar idari izin yapacak mı, özel sektör kaç gün tatil olacak? - 3

“KURBAN BAYRAMI ÇOK DAHA İYİ GEÇECEK”

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, bayram tatiliyle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

Kurban Bayramı rezervasyonlarının da başladığını açıklayan Kavaloğlu, bu bayram tatilinin iklim şartları bakımından daha iyi olacağını belirterek, "Dolayısıyla Kurban Bayramı, Ramazan Bayramı'ndan çok daha iyi geçecek." şeklinde konuştu.

Bayramın okulların kapanmasından önceki haftaya denk geldiğini anımsatan Kavaloğlu, "Bu konuda nasıl bir karar çıkar bilemiyorum. Tatilin 9 güne uzatılması için erkenden kararın alınmasını tercih ederiz." dedi.

Kurban Bayramı tatili 9 gün mü olacak? 2025 Memurlar idari izin yapacak mı, özel sektör kaç gün tatil olacak? - 4

BAYRAMDA NERELER KAPALI OLACAK?

Özel ve kamu bankaları

Kargo firmaları

PTT

Okullar

Üniversiteler

Kaymakamlıklar

Valilikler

Belediyeler

Nüfus Müdürlükleri

Noterler (nöbetçi noterler hariç)

Eczaneler (nöbetçi eczaneler hariç)

Sağlık Ocakları (Aile Sağlığı Merkezleri)

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