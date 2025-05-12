Kurban Bayramı tatili 9 gün mü olacak? 2025 Memurlar idari izin yapacak mı, özel sektör kaç gün tatil olacak?
Kurban Bayramı tatili için geri sayım başladı. Özel sektör çalışanları, memurlar, öğrenciler bayram tatili süresine göre hareket edecek. Özellikle yaz aylarının gelmesiyle birlikte tatil planı yapacaklar bayram tatilini bekliyor. Kurban Bayramı tarihleri, hicri takvime göre hesaplandığından miladi takvimde her yıl farklı günlere denk geliyor. Bayram tatili boyunca birçok kamu kurumu kapalı olurken benzer şekilde okullar ve üniversitelerde eğitim faaliyetlerine ara verecek. Peki Kurban Bayramı tatili 9 gün mü olacak, ne zaman başlayacak? İşte, 2025 Kurban Bayramı tarihler ve tatil süresi…
Kurban Bayramı tatili boyunca bankalar, noterler, nüfus müdürlükleri, kaymakamlıklar, valilikler, belediyeler, okullar, üniversiteler ve diğer birçok kurum kapalı olacak. Bayramda özellikle seyahat edecekler ve tatil planı yapacaklar ise bayram tatili süresine göre hareket edecek. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı’na idari izin eklenerek bayram tatili süresi 9 güne uzatılmıştı. Kurban Bayramı’nın arefe günü ve ilk günü hafta içine denk gelecek. Son günü ise haftanın ilk günü olan Pazartesi olacak. Özel sektör çalışanları ve memurlar ise bayram tatiline odaklandı. Peki Kurban Bayramı tatili 9 gün olur mu? İşte, konuyla ilgili son gelişmeler…